Feierten nach einem spannenden Finale den Titel: Mikelis Mahncken, Genrich Schmidt, Malte Müller (vorne von links), Johannes Mahncken und Kai Götsche (hinten von links) von der Sottrumer A-Jugend. (TV Sottrum)

Hülsede. Zehn Mannschaften in fünf Altersklassen und drei Titel. Damit stellte der TV Sottrum bei den Prellball-Landesjugendmeisterschaften in Hülsede die meisten Teams und war zugleich der erfolgreichste Verein. Dabei war das in der Form nicht unbedingt vorhersehbar gewesen. Sottrums Abteilungsleiter Volker Heinze sprach davon, dass bei den Meisterschaften echte Prüfsteine auf die Sottrumer Teams warteten. Da diese zum Großteil aus dem Weg geräumt wurden, sieht er seine Prellballer für die Anfang März anstehenden Norddeutschen Meisterschaften in Dissen gewappnet. „Es hat sich wieder gezeigt, dass sich der Aufwand lohnt, den wir für unsere Kinder und Jugendlichen betreiben“, betonte Heinze.

Damit war neben dem Sportlichen auch der logistische Aufwand gemeint, den Heinze und diverse Elternteile zu bewältigen hatten. Knapp 40 Kinder mussten nach Hülsede hin und zurück transportiert werden – mit Erfolg. „Das ist nicht selbstverständlich“, weiß Heinze, „die Titel sind nur die Schokostreusel auf dem Sahnehäubchen“.

Doch die wurden umso mehr bejubelt. Den Anfang machten die E- und C-Jugendlichen. Die Schützlinge von Trainerin Laura Ehlert, die in der „Mini-Runde“ der E-Jugend antraten, mussten sich zwar mir Rang drei von drei begnügen, werteten die Meisterschaft aufgrund des einen Sieges aber dennoch als Erfolg. Für das Team der weiblichen C-Jugend begann das Turnier mit zwei Niederlagen, endete dank einer deutlichen Leistungssteigerung aber noch mit dem Titel – 32:29 über den MTV Wohnste, gegen den sie in der Vorrunde noch verloren hatten. Da die Altersklasse der D-Jugend nicht ausgespielt wurde, nahm die Sottrumer Truppe als dritte Mannschaft bei der C-Jugend teil. Mehr als Erfahrung gab es für den TVS III aber nicht zu gewinnen. Die erste und die zweite Mannschaft der Sottrumer C-Jugend belegten derweil in der Endabrechung hinter dem MTV Wohnste die Plätze zwei und drei. Bei der Norddeutschen Meisterschaft werden die besten Spieler aus der Ersten und Zweiten gemischt, damit die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft erreicht werden kann.

Am zweiten Tag der Meisterschaft waren die A-Jugendlichen an der Reihe. Der TVS stellte dabei zwei weibliche und drei männliche Teams. Für sie war es zugleich der letzte Spieltag der Landesjugendliga. Somit durfte die weibliche Erste der Sottrumer gleich doppelt jubeln. Sie bewahrten ihre weiße Weste und sicherten sich somit die Landesmeisterschaft und den Titel in der Liga. Die Zweitvertretung folgte auf dem sechsten Ligaplatz und dem vierten Meisterschaftsplatz.

Bei der männlichen A-Jugend trat das Team Sottrum III außerhalb der Konkurrenz an, da neben Nicklas Clayton und einer Gastspielerin aus Berlin die beiden Männer mit Down-Syndrom – Christian Seitz und Mika Knoop (Gastspieler vom TuS Aschen-Strang) – die Mannschaft bildeten. Für sie stand vor allem der Spaß im Vordergrund. Ambitionierter ging der TV Sottrum II in seine Partien. Am Ende stand für das Team, das ausschließlich aus C-Jugendlichen bestand, Platz sechs in der Liga und Platz fünf in der Meisterschaft zu Buche. Besonders spannend wurde es im Kampf um Platz eins. Ein Ausrutscher des MTV Wohnste führte zu einem Entscheidungsspiel gegen den TV Sottrum I. Und die Nachwuchsprellballer aus Sottrum nutzten ihre Chance. Der 20:19-Erfolg bedeutete beide Titel plus Qualifikation zur Norddeutschen Meisterschaft.