Sottrums Joshua Hüsing (l.), hier im Duell mit Achims Firat Burc, brachte seine Truppe mit seiner Roten Karte in Schwierigkeiten. (Björn Hake)

Rot für Joshua Hüsing – so ist die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Witt nach Rücksprache mit seinem Assistenten ausgefallen. Der Linksverteidiger des TV Sottrum musste somit in der 52. Minute den Platz verlassen, es war die Strafe für einen Schubser gegen Baver Kaya vom 1. FC Rot-Weiß Achim. „Ich finde es unglücklich. Solche Aktionen sieht man bei Standards häufig, um sich Platz zu verschaffen“, monierte TVS-Trainer Daniel Mathies. Für ihn und die Sottrumer Fußballer erschwerte das die Aufgabe gegen die Achimer, die als Schlusslicht angereist waren. Und am Ende musste die Mathies-Elf in dieser Bezirksliga-Begegnung mit einem 1:1 (1:1) glücklich sein.

„Von unserer Seite war es dann nur noch Schadensbegrenzung. Es ist bescheiden, fast 35 Minuten in Unterzahl spielen zu müssen“, analysierte Sottrums Coach. Der Aufsteiger kam auch nicht wirklich damit zurecht, plötzlich mit einem Mann weniger auf dem Rasen zu stehen. Die Gäste kesselten den TVS in der eigenen Hälfte ein und kreierten jede Menge gefährliche Situationen im und um dem Sechzehner herum. „Die Achimer können Emotionsmonster sein und hatten eine Euphorie von 150 Prozent“, beschrieb Mathies. Und eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis das 2:1 für Achim fällt. Doch: Es fiel nicht und blieb beim 1:1. Faruk Senci, Stürmer der Rot-Weißen, haderte: „Wir müssen das Tor machen, wir hatten die Chancen. Aber wenn du unten bist....“

Rot-Weiß Achim im Pech

Der umtriebige Angreifer besaß dabei auch die eine oder andere Möglichkeit. Insbesondere in der 87. Minute hätte Senci normalerweise das 2:1 erzielen müssen. Doch bei einer Hereingabe, die er aus wenigen Metern auf das Tor hätte köpfen können, verfehlte er den Ball. Neben eigenem Versagen verhinderte aber auch das Pech einen Achimer Sieg. So scheiterte Kaya eine Minute zuvor am Pfosten (86.). Der Schuss von Firat Burc aus knapp 14 Metern wurde gerade noch abgeblockt (66.), einen Aufsetzer von Kouassi Wilfried Yao parierte TVS-Torwart Lenn-Mika Reiter (89.). Trotz des verpassten Sieges beobachtete Achims Trainer Costa Efeoglou die zweite Hälfte mit Freude. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit Moral gezeigt. Wenn wir 90 Minuten so spielen, dann bin ich glücklich“, sagte Efeoglou, der anders als in der Vorwoche bei der 2:4-Niederlage gegen den SV Vorwärts Hülsen auf eine offensive Umstellung in Überzahl verzichtete. „Da waren wir zu übermütig, wollten mit aller Gewalt gewinnen. Diesmal haben wir die Viererkette nicht aufgelöst, das hat letzte Woche nicht geklappt.“

Immerhin ist die Efeoglou-Elf nach dem Punkt den letzten Platz an den MTV Riede losgeworden. Danach sah es in Sottrum zunächst nicht aus. Die Gastgeber starteten deutlich besser in die Partie und erzielten nach mehreren guten Ansätzen auch mit der ersten Torchance das 1:0. Andrej Edel, freigespielt von Lennart Holzkamm, dribbelte an Deniz Ügdur vorbei und schob den Ball am herauskommenden Keeper Tobias Grönewold in den leeren Kasten (15.). „Da waren wir nicht da“, analysierte Efeoglou. Eine beruhigende Führung spielten sich die Sottrumer aber unter anderem deshalb nicht heraus, weil Kapitän Patrick Brillowski einen gut getretenen ruhenden Ball von Edel aus kürzester Distanz nicht im Tor unterbrachte. Nach und nach verringerte sich dann die Überlegenheit des TVS, sodass die Achimer vor dem Pausenpfiff doch noch Torgefahr entwickelten. Schon nach einer Freistoßflanke von Ahmet Kaldirici hätte es klingeln können, allerdings landete der Linksschuss von Senci nur am Pfosten (38.). Vier Minuten später hatten die Gäste dann aber Grund zum Jubeln: Eine Kaldirici-Ecke köpfte Yao zum 1:1 ins Tor (42.). „Wir haben zu viele Fehler im Aufbau gemacht – teilweise ohne Gegnerdruck. Damit haben wir eine Mannschaft ins Spiel geholt, die gar nicht da war“, ärgerte sich Mathies.