Felix Ecken (ehemals Schmidt) wusste mit dem TV Sottrum zwar zu überzeugen, aber nicht zu überraschen. (Björn Hake)

Markoldendorf. Das ist den Prellballern des TV Sottrum irgendwie bekannt vorgekommen: Der dritte Spieltag der Bundesliga Nord verlief für sie fast exakt so wie der erste – dieselben Gegner, dasselbe Auftreten, dieselben Spielausgänge. Somit hätte man die Punkteausbeute des TVS vom ersten Spieltag einfach kopieren und in der Statistik des dritten einfügen können. Sonderlich erfreulich war das für die Truppe aus der Samtgemeinde jedoch nicht.

Das Problem war an Spieltag drei dasselbe wie an Spieltag eins: Die Sottrumer Mannschaft wusste zwar zu überzeugen, aber nicht zu überraschen. Und genau das wäre vonnöten gewesen, wenn der TVS noch ein Wörtchen um die DM-Tickets hätte mitreden wollen. Am Ende fuhr das Team von Coach Ralf Müller dieselben Siege ein, kassierte aber auch dieselben Niederlagen wie zum Saisonauftakt. Immerhin bedeutete das bereits einen Spieltag vor dem Saisonfinale den sicheren Klassenerhalt. Das DM-Ticket ist aber angesichts von Platz acht und sechs Punkten Rückstand auf Rang vier in weiter Ferne.

Klassenerhalt gesichert

Somit wurde der dritte wie der erste Spieltag mit 4:6 Punkten abgeschlossen. Neben dem Klassenerhalt wurde auch positiv festgehalten, dass die personellen Ausfälle von Torben Peters (langzeitverletzt) und Tim Olsen (privat verhindert) kompensiert werden konnten. Mit Felix Ecken (ehemals Schmidt), Anatoli Schmidt sowie David und Nico Voss stand daher eine äußerst junge Sottrumer Truppe auf dem Feld. Die setzte sich im ersten Duell gegen die ebenfalls junge Mannschaft des SV Werder Bremen mit 35:27 durch. Ausschlaggebend war die spielerische Überlegenheit des TVS. Mit der gleichen überzeugenden Leistung begegneten die Sottrumer auch dem TSV Marienfelde 2, der beim 32:25 für Sottrum keine reelle Siegchance besaß.

Diese beiden Siege steigerten das Selbstvertrauen der Müller-Schützlinge und das wiederum mündete in eine knappe Halbzeitführung gegen die favorisierte SG Arbergen-Mahndorf, die sich auf Rang vier befindet. „Doch dann zeigte sich, dass der Schalter noch nicht umgelegt war“, bemerkte Sottrums Prellball-Chef Volker Heinze. Der TVS gab die Führung noch aus der Hand und verpasste letztendlich mit 28:37 deutlich die angepeilte Überraschung. Diese Pleite sorgte wiederum dafür, dass die Überzeugungskraft der Sottrumer schwand. Somit handelten sie sich in der folgenden Partie gegen den Branchenprimus TSV Marienfelde 1 eine herbe 23:42-Niederlage ein.

Die dritte und letzte Chance für eine Überraschung an Spieltag drei besaßen die Sottrumer im abschließenden Match gegen den MTV Jahn Schladen. Lange Zeit sah es gut für den TV Sottrum gegen den Tabellendritten aus: Pausenführung und enges Duell in Halbzeit zwei. Die spannende Begegnung sollte aber kein Happy End für den TVS haben. Voss und Co. belohnten sich nicht für ihren couragierten Auftritt und unterlagen mit 27:28.

„Irgendwann, in nicht so weiter Zukunft, werden sie den Schalter umlegen und nicht nur überzeugen, sondern auch überraschen. Wenn die Jungs dem Prellball und ihrem Team treu bleiben, sehe ich sie schon bald im Kampf um die Qualifikationsplätze zur DM. Und zusammen mit dem leistungsstarken Nachwuchs in unserer A-Jugend kann das zu einer langen Erfolgsstory werden“, blickte Heinze erwartungsfroh in die Sottrumer Prellball-Zukunft.