Der Ex-Uphuser Sebastian Koltonowski spielt fortan für den SV Vorwärts Hülsen und feierte mit diesem bereits den ersten Erfolg. (Björn Hake)

Hülsen. Es läuft die 84. Minute in der Partie zwischen dem SV Vorwärts Hülsen und dem TuS Bothel. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Gastgeber mit 1:2 im Rückstand. Das Endresultat des Spiels der Fußball-Bezirksliga Lüneburg lautet aber 3:2 (1:1) für den SVV. Zwei späte Tore sicherten Hülsen die so wichtigen drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Da Bothel ein direkter Konkurrent ist und auch die weitere Konkurrenz verlor, vergrößerte Hülsen seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf sechs Punkte.

Der Spielverlauf war ein stetiges Hin und Her. So ging der Gastgeber aus dem Nichts in Front. Das 1:0 war das Produkt einer Ecke, die Lukas Scheibe verwertete (37.). Doch die Freude währte nicht lange, bereits fünf Minuten später gleich Tim Meyer aus. „Wir wollten eigentlich ruhig weiterspielen nach der Führung, aber irgendwie ist das nicht angekommen“, monierte SVV-Coach Marc Jamieson. Hülsen spielte stattdessen Harakiri laut Jamieson und das mündete auch in das 1:2 nach der Pause. Christoph Meinke war dafür zuständig (63.).

Doch Hülsen fing sich, was auch an einem neuen Spieler lag. Der Ex-Uphuser Sebastian Koltonowski hat sich den Hülsener angeschlossen. „Und es hat gleich gepasst“, freute sich Jamieson nicht nur über den Transfercoup, sondern auch über die Schlussphase. Hülsen drückte und belohnte sich durch die Treffer von Güven Ayik (84.) und Marcel Meyer (89.) noch mit drei Punkten.