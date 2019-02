Kevin Podien verwandelte kurz vor dem Ende der Partie einen Siebenmeter und sicherte seiner SG Achim/Baden damit einen wichtigen Zähler. (Björn Hake)

Viel Zeit blieb den Oberliga-Handballern der SG Achim/Baden nicht mehr – doch letztlich hat sie noch gereicht. Zwar nicht, um das Spiel für sich zu entscheiden, aber immerhin, um zumindest einen Punkt aus der Partie bei der TSG Hatten-Sandkrug mitzunehmen. Zwölf Sekunden waren noch auf der Uhr, als Kevin Podien zum Siebenmeter antrat und diesen zum 32:32 verwandelte. Den direkten Gegenzug unterbanden die Gäste mit all ihren Mitteln. Und mit Erfolg, denn die Hattener bekamen zwar einen direkten Freiwurf zugesprochen, brachten diesen jedoch nicht im SG-Tor unter.

So eng, wie es das Endergebnis vermuten lässt, verlief die Partie auch tatsächlich. „Es war ein Spiel auf des Messers Schneide“, beschrieb Achim/Badens Trainer Tobias Naumann das Geschehen. Sein Team habe die meiste Zeit zurückgelegen, aber großartig gekämpft und „verdient einen Punkt mitgenommen. Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt.“

Vor allem offensiv lief bei der Spielgemeinschaft viel mehr zusammen als zum Jahresstart, der mit dem 17:26 gegen Fredenbeck bekanntlich ziemlich misslang. Mit den nun erzielten 32 Treffern haben die Achimer ihre Ausbeute mal eben fast verdoppelt. „Das war eine deutliche Steigerung“, lobte Naumann. Was ihn hingegen logischerweise weniger freudig stimmte, war, dass die Anzeigetafel auch auf der anderen Seite eine 32 aufwies. Das seien natürlich eindeutig zu viele Gegentreffer, haderte der Coach.

Von Beginn an ging es in Sandkrug hin und her. In der 13. Minute trennten die Kontrahenten beim Stand von 7:5 für die Gastgeber erstmals zwei Tore. Zur Pause betrug der Vorsprung der TSG drei Treffer (14:11). Zu Beginn der zweiten Hälfte legten die Sandkruger noch einen nach, doch die Naumann-Sieben ließ sich nicht abschütteln. Nach dem 17:20 aus ihrer Sicht (39.) erzielte sie drei Tore in Folge und stellte damit das erste Mal seit dem 9:9 (21.) den Ausgleich her. In der Folge wechselte die Führung einige Male hin und her – oft war jedoch Hatten-Sandkrug leicht im Vorteil. „Wenn wir dran waren, haben wir es meistens versäumt, in Führung zu gehen“, schilderte Naumann.

Angetrieben von der starken Flügelzange Jannis Jacobsen und Kevin Podien steckten die Gäste jedoch nicht auf. „Die Jungs haben sich gegenseitig angefeuert“, registrierte Naumann zufrieden. Nun hofft der Übungsleiter, dass seine Mannen das Positive aus der Partie mitnehmen und an diesem Donnerstag daran anknüpfen, wenn das wichtige Auswärtsspiel beim TuS Rotenburg ansteht.