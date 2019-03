Die U18 des TV Oyten hat sich in der Fußball-Landesliga Lüneburg durch einen Gegentreffer in letzter Sekunde mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden gegen den Buchholzer FC zufrieden geben müssen. Der frühe Rückstand entstand durch einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung (12.). Oyten wirkte aber nicht geschockt und antwortete durch einen Treffer von Thomas Baumann prompt (20.). Nach einer guten Kombination über die rechte Seite und einem überlegten Pass von Laurin Friese in den Rückraum schob Tom-Luca Hügen zum 2:1 für den TVO ein (39.).

Mitte der zweiten Halbzeit flog Oytens Görkem Colak vom Platz. „Diese Rote Karte entstand nach einem leichten Stoß im Laufduell und war völlig überzogen“, beschwerte sich TVO-Trainer Dennis Wiedekamp, dessen Mannschaft trotz Unterzahl bis zur Nachspielzeit kaum Torchancen zuließ. In der 90.+6 Minute schluckte Oyten dann aber doch noch den bitteren Ausgleich, als der Ball den Weg per Bogenlampe ins Tor gefunden hatte – 2:2. Wiedekamp war dennoch zufrieden: „Die Mannschaft hat eine excellente Teamleistung gezeigt.“