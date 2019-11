Ippensen. Der 1. FC Rot-Weiß Achim hat in der Fußball-Bezirksliga eine Überraschung knapp verpasst. Beim SV Ippensen war die Elf von Costa Efeoglou lange auf der Siegerstraße unterwegs, kassierte aber in der 90. Minute noch den Ausgleich. „Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben einmal geschlafen. Vorher hatten wir die Chance auf das 3:1, doch wir haben einen klaren Elfmeter nicht gekriegt“, echauffierte sich Efeoglou.

In der ersten Halbzeit passierte in einem taktisch geprägten Spiel relativ wenig. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Der zweite Durchgang sollte es dann aber in sich haben. Steffen Klindworth brachte die Ippenser in der 57. Minute in Führung. Doch die Achimer schlugen postwendend zurück. Ahmet Kaldirici kam nach einem Pass von Alexander Nesic im Strafraum an den Ball und versenkte diesen zum 1:1 (59.). Die Efeoglou-Elf war nun in der Partie drin und legte nach: Nach einem hohen Ball in den Sechzehner bugsierte Faruk Senci den Ball mit der Brust ins Tor – 2:1 (65.). Doch die Führung sollte nicht reichen. Marco Klindworth glich in der 90. Minute für die Gastgeber aus. „Was die Mannschaft gezeigt, ist das, was ich vom Kämpferischen und Spielerischen sehen wollte. Wir haben gut gespielt, ich bin deshalb zufrieden“, sagte Efeoglou.