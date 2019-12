Denis Schymiczek schoss den TSV Bassen zum Sieg in Schwanewede. (Björn Hake)

Dank eines späten Tores von Denis Schymiczek hat der Fußball-Bezirksligist TSV Bassen sein Auswärtsspiel beim FC Hansa Schwanewede gewonnen. Zwei Minuten vor dem Abpfiff hatte der nach einer Stunde eingewechselte Schymiczek den Ball bei einem Eckstoß über den FC-Keeper hinweg geschlenzt und zum 2:1 (0:0)-Erfolg seiner Mannschaft getroffen.

Die Partie Schwanewede litt sehr unter den schwierigen Platzverhältnissen des FCH. Vor der Halbzeit entwickelten sich kaum gelungene Spielzüge. Auch Tormöglichkeiten gab es nur wenige. Allerdings hatten die Bassener eine sehr gute Chance, als Daniel Wiechert den Ball nach einer halben Stunde mit dem Kopf auf den FC-Kasten verlängerte. Der Ball zischte aber knapp drüber.

In der Halbzeitpause forderte Bassens Coach Uwe Bischoff mehr Pressing von seinem Team. Die Mannschaft setzte dies um und hatte erarbeitete sich dadurch immer mehr an Chancen. Pech hatte Luca Bischoff nach einer Stunde, als er den Ball mit einem Fernschuss gegen die Latte der Hausherren jagte. Genauer zielte Bischoff in der 67. Minute, als er aus gut 20 Metern zum 1:0 für sein Team traf. Die Vorentscheidung hatte Mark Moffat auf dem Fuß: Bassens Routinier hatte aber Pech, dass der Ball bei seinem Freistoß nur die Latte traf (72.). Aus dem Gewusel heraus erzielte James Saah Josiah das 1:1 (83.), ehe Schymiczek mit seinem sechsten Saisontor Bassens Auswärtssieg doch noch sicherte.