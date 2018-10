Micha Langreder (links) und der TSV Etelsen mussten sich für die drei Punkte gegen den SV Lilienthal mächtig ins Zeug legen. (Björn Hake)

Etelsen. Als Christian Haar auch noch den Foulelfmeter von Timo Schöning parierte (36.), begannen die Zweifel, ob der Torwart vom SV Lilienthal-Falkenberg an diesem Tag überhaupt bezwingbar ist. Doch nur drei Minuten später brach der TSV Etelsen den Bann: Nach dem herausragenden Zuspiel von Luca-Simon Homann bugsierte Schöning schlussendlich doch einmal den Ball ins Tor (39.). Da auch Nico Meyer die Vorlage von Bastian Reiners veredelte (56.), wurde der neue Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga letztlich seiner Favoritenrolle gerecht. Die drei Punkte für den TSV sind auch absolut verdient. Bei Betrachtung der vielen Torgelegenheiten für den Gastgeber hätte das Spiel bei besserer Chancenverwertung auch höher als 2:1 (1:1) ausgehen können. Lilienthal dagegen kam nur sporadisch vor den Etelsen-Kasten und profitierte von einem Freistoß von Jules-Bertrand Bingana, den TSV-Torwart Cedric Dreyer nur vor die Füße von Serdar Sengul abklatschen konnte. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten, traf zum überraschenden 1:0 für die Gäste (22.).

Zum Großteil ist die Enge des Spiels der Verdienst von Haar gewesen, der die Schlossparkkicker gerade in der Anfangsphase der Verzweiflung nahe brachte. In den ersten 15 Minuten überrollte der TSV den Gast, hatte große Chancen im Minutentakt. Aber der Lilienthaler Keeper hielt Ball für Ball und sorgte somit dafür, dass der SVL im Spiel blieb. Etelsens Trainer Gerd Buttgereit, früherer Lilienthal-Trainer, lobte seinen ehemaligen Spieler: „Ich hab ihn in der U17 gehabt und auch später bei den Aktiven: Er hat Potenzial.“ Jedoch gab er zu bedenken, dass sein Team einen Anteil an der starken Leistung Haars gehabt habe. „Wir haben ihn warmgeschossen“, sagte Buttgereit.

Dies meinte der TSV-Coach aber ohne Groll: „Da kann nicht immer eine Sechs vorne stehen. Man kann nicht immer den Killerinstinkt haben.“ Deshalb hatte Buttgereit nach der Partie eigentlich auch nichts zu klagen. „Das Ergebnis stellt mich zufrieden. Wir müssen da auch den Gegner einbinden. Der hat das gut gemacht, sehr gut gegen den Ball gearbeitet und sich in den Zweikämpfen aufgerieben“, sagte der Trainer der Gastgeber.

In der Tat beeindruckte die Leidenschaft, die der SVL an den Tag legte. Trotz der hohen Anzahl an Tormöglichkeiten für Etelsen rechtfertigt der Einsatz auch dieses knappe Ergebnis. Laut Tom Meierdirks setzte der Gast auch alle Vorgaben erfolgreich um. „Wir haben mit Ausfällen zu kämpfen. Gegen so einen Gegner wie Etelsen musst du dich dann hineinfuchsen. Wir wollten bis zum Schluss eine Spannung im Spiel erzeugen und dagegenhalten: Das haben wir geschafft. Im Vergleich zur letzten Begegnung gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck haben wir das nochmal besser gemacht“, berichtete der Ersatzkapitän für den aktuell gesperrten Nils Koehle. Natürlich gestand er auch, dass Haar dem SVL mehrere Male „den Arsch gerettet hat.“

Den Gästen muss aber das Kompliment gemacht werden, die Partie in mehreren Teilen der Begegnung neutralisiert zu haben. Ein Ansporn sei dabei auch das Duell gegen die Ex-Trainer Buttgereit und Etelsens Co-Trainer Rüdiger Mohr gewesen. „Denen will man zeigen, dass man es drauf hat“, meinte Meierdirks. Letzten Endes waren nach Spielschluss alle glücklich: Lilienthal möchte auf der Leistung für die kommenden wichtigen Aufgaben aufbauen. Etelsen freute sich über weitere drei Zähler und damit den verkürzten Abstand auf die Spitze. Denn neben dem eigenen Sieg sorgte auch der Nachbar FSV Langwedel-Völkersen mit dem 2:2 gegen den FC Hambergen für Freude bei den Schlossparkkickern.