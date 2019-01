Susanne Hoßfeld sorgte mit ihrem Erfolg gegen Lüneburgs Nummer eins für die Überraschung des Tages. (Björn Hake)

Holtum (Geest). Corinna Völker war gleich doppelt erleichtert. Zum einen war sie glücklich, weil ihr TSV Holtum (Geest) das Heimspiel in der Tischtennis-Landesliga gegen den ESV Lüneburg gewann. Zum anderen war sie froh, dass sie zu ihrem dritten Einzel nicht mehr antreten musste und der Druck damit allein auf ihre Schulter gelegen hätte. Der umkämpfte 8:5-Erfolg stand aber bereits vorher fest.

Den Heimsieg sicherte schlussendlich Anja Meier. Die erfahrene Tischtennisspielerin musste gegen den ESV Lüneburg an Position zwei spielen, weil Birte Wacker fehlte. Im oberen Paarkreuz musste Anja Meier laut Corinna Völker registrieren, dass es dort anders zugeht als im unteren. Sowohl gegen die Nummer eins als auch gegen die Nummer zwei der Gäste unterlag sie. Als es aber drauf ankam, war Anja Meier zur Stelle. In ihrem dritten Einzel des Tages behielt sie die Nerven und besiegte Lüneburgs Nummer vier nach fünf spannenden Sätzen. Der Heimsieg war eingetütet und Corinna Völker glücklich, dass sie nicht mehr ran musste. „Hätte Anja verloren, wäre ich auf Lüneburgs Nummer eins getroffen“, sagte sie und wusste, dass sie in der Außenseiterrolle gewesen wäre.

Anja Meier holte zwar den entscheidenden achten Punkt für den TSV Holtum (Geest). Einen ganz entscheidenden Anteil am Heimerfolg hatte laut Corinna Völker jedoch Susanne Hoßfeld. Denn in der dritten Einzelrunde besiegte sie überraschend die Nummer eins des Gegners nach vier Sätzen. „Damit war sie eigentlich unsere Matchwinnerin“, sagte Völker. „Es war ein harter Kampf. Bis zum Sieg mussten wir alle dreieinhalb Stunden zittern, weil die Begegnung unfassbar spannend und anstrengend war.“