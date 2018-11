Dirk Chamier von Gliszczynski legte im Abschlussdoppel mit seinem Partner Oliver Helming eine starke Aufholjagd hin. (Björn Hake)

Lamstedt. Ohne ihren verhinderten Spitzenspieler Peter Igel mussten die Tischtennis-Spieler des TV Oyten im Auswärtsspiel beim TSV Lamstedt II auskommen. Nach fast vierstündiger Spielzeit endete der spannende Vergleich in der Bezirksoberliga mit einem leistungsgerechten 8:8.

Die Gäste kamen nicht gut in die Partie. Aus den Doppeln reichte es nur zu einem Punktgewinn durch Frank Müller und Frank Mindermann. Besser lief es dann in den Einzeln. Zwei ungefährdete Einzelsiege durch Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski brachten den TV Oyten erstmals in Führung. Punkteteilungen gab es anschließend im mittleren und unteren Paarkreuz. So gelangen Franz König und Frank Müller wichtige Punktgewinne, die zu einem 5:4-Zwischenstand nach der ersten Einzelrunde führten. Es kam kurzzeitig sogar noch besser. Oliver Helming dominierte das Spitzeneinzel und siegte locker in drei Sätzen. Nach der Niederlage von Dirk Chamier von Gliszczynski stellte der Dreisatzerfolg von Franz König umgehend den alten Abstand wieder her. Bei einer 7:5-Führung sah vieles nach dem fünften Sieg in Folge aus. Doch die Gastgeber ließen nicht locker und gaben sich nicht geschlagen. Zudem hatten sie in dieser Phase das nötige Glück auf ihrer Seite und entschieden zwei der letzten drei Einzel im fünften Durchgang.

Dem TV Oyten blieb somit nur die Gelegenheit, über einen Erfolg im Schlussdoppel zumindest noch einen Punkt aus Lamstedt zu entführen. Nach einem 1:2-Satzrückstand glichen Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski noch einmal aus, lagen im Entscheidungssatz dann aber schnell mit 4:8 zurück. Mit einem imposanten Schlussspurt und starken Nerven gelangen dem TVO-Duo sieben Punktgewinne in Folge, die zum umjubelten 11:8 führten.