Der TSV Etelsen war im Nachhol-Heimspiel am Mittwochabend gegen den SV Teutonia Uelzen fast schon zum Siegen verpflichtet, soll es mit dem Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga doch noch etwas werden. Und die Gastgeber wussten, was die Stunde geschlagen hatte. Sie gewannen nach spektakulärem Verlauf mit 5:3 (1:2). Zunächst jubelten aber die Gäste, als Philipp Hatt zum 0:1 traf (18.). Doch das war nur der Auftakt einer turbulenten Partie, die gar nicht gut für Etelsen begann. Denn Nils Büggemann erhöhte auf 2:0 für Teutonia (26.). Aber Etelsen schlug zurück. Timo Schöning stellte den 1:2-Anschluss her (32.). Die Schlossparkkicker waren jetzt gut im Spiel, gingen aber dennoch mit einem Rückstand in die Pause. Doch das änderte sich alsbald: Yannik Funck verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:2 (50.). Zuvor hatte Uelzens Alberto Mendes die Gelb-Rote Kart kassiert. Der TSV war jetzt also nicht nur mental, sondern auch numerisch im Vorteil. Die Wende? Ja, aber mit Verzögerung. Noch einmal konterte der Gast, als erneut Hatt auf 2:3 stellte (59.). Doch der TSV war nicht mehr zu stoppen: Bastian Reiners (im Bild links) glich zunächst aus (64.), ehe Funck (79.) und Nicolai Gräpler für die umjubelten Tore zum 4:3 (79.) und 5:3 (87.) sorgten. Zudem flog mit Nils Brüggemann ein weiterer Gäste-Akteur mit Gelb-Rot vom Platz (77.). Fazit: Die Hoffnung auf den Klassenerhalt, sie lebt weiter beim TSV!