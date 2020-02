Baden. Es wird anders sein. Dem ist sich Werner Kernebeck bewusst. „Ganz klar. Es wird ein anderes Spiel. Wir werden unsere Angriffstaktik sicher leicht verändern müssen“, sagt der Trainer des Volleyball-Zweitligisten TV Baden. Der Coach muss die Spielweise leicht justieren, weil seinem Team die erste Partie ohne Leistungsträger Ole Sagajewski (Auslandssemester in der Schweiz) bevorsteht. Diese Begegnung tragen die Badener am Sonnabend ab 19 Uhr bei ihrem Tabellennachbarn TuB Bocholt aus.

„Ja, Ole ist nicht dabei. Aber das heißt nicht, dass wir in Bocholt nichts zu bestellen haben. Auch die anderen Jungs in unserem Kader haben viel auf dem Kasten. Wir wollen punkten. Denn es ist immer schön, mit etwas Zählbarem aus einer fremden Halle heimzukehren“, sagt Kernebeck. Damit die Zielvorgabe des Trainers erreicht wird, müsse die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden. Ole Sagajewski sei zwar immer ein Spieler, der für wichtige Punkte und die besonderen Momente sorgen kann, doch dies müssten nun halt andere übernehmen, sagt der Coach des Tabellensechsten, der am Wochenende auf den Rangsiebten trifft.

Bencsik rückt auf

Die Situation, auf Sagajewski verzichten zu müssen, komme zudem nicht überraschend. Seit Monaten war klar, dass diese Phase kommen wird. Kernebeck: „Und nun ist sie halt da.“ Einer, der Sagajewski in den restlichen fünf Saisonspielen vertreten soll, ist Balint Bencsik. Der Außenangreifer aus dem Oberliga-Team des TVB ist nun fester Bestandteil des Zweitliga-Kaders.