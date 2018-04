Yannis Becker (blaues Trikot) sah in Hannover seine fünfte Gelbe Karte der Saison und fehlt Uphusen damit in der nächsten Partie. (Björn Hake)

Hannover. Trotz doppelter Überzahl ist der TB Uphusen in der Fußball-Oberliga nicht über ein 1:1 (1:0) bei Arminia Hannover hinausgekommen. Damit verharrt die Mannschaft von Trainer Fabrizio Muzzicato auf Platz 13 in der Tabelle – und so richtig zufrieden war der Coach nach der Partie in der Landeshauptstadt auch nicht. „Läuferisch und kämpferisch war das gut, aber mit dem Ball haben wir keine guten Lösungen gefunden“, resümierte Muzzicato.

In einem laut des Trainers ausgeglichenen Spiel „mit leichten Vorteilen für uns“ schwächten sich die Platzherren nach gerade einmal 25 Minuten durch eine Rote Karte selbst. Und dennoch war es die Arminia, die mit einer 1:0-Führung in die Pause ging. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß bekam Hannover kurz vor der Strafraumgrenze einen weiteren zugesprochen. Adem Lukac legte sich den Ball zurecht und traf ihn zum Leidwesen der Uphuser so gut, dass er im Winkel einschlug (41.).

Die Muzzicato-Elf tat sich derweil aus mehreren Gründen schwer. Da war zum einen der sehr trockene Boden, der alles andere als eine gute Grundlage darstellte, um das Spiel schnell zu machen. Und da war zum anderen eine dezimierte Arminia, die sich logischerweise vornehmlich auf die Defensivarbeit konzentrierte und den TBU so vor Probleme stellte. Rund um den Strafraum versammelten sich die Gastgeber, verteidigten mit Mann und Maus. „Das macht Arminia dann clever. Wir haben nur wenige gefährliche Situationen kreieren können“, schilderte Muzzicato.

Selbst als ein weiterer Hannoveraner nach einem Foul an Ole Laabs mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war (71.), kamen die Gäste nur selten gefährlich in Richtung Sechzehner. Mit acht Feldspielern stellte sich Arminia erst recht hinten rein und bot dem Team aus dem Achimer Westen nur wenig Räume. „Wir hatten Probleme, es im letzten Drittel auszuspielen“, sagte Muzzicato. Einmal gelang es seiner Elf jedoch: In Minute 87 eroberte sie den Ball, Ole Laabs setzte Thomas Celik in Szene, der das Spielgerät mit seinem schwächeren linken Fuß perfekt traf. Zu mehr sollte es jedoch nicht reichen.

Wenn Uphusen an diesem Mittwoch den MTV Gifhorn zum Kellerduell empfängt, wird Muzzicato auf zwei Spieler verzichten müssen. Johannes Ibelherr zog sich eine Oberschenkel-Verletzung zu – vermutlich Faserriss oder Zerrung – und musste ausgewechselt werden (20.), Yannis Becker fehlt nach seiner fünften Gelben Karte. „Wir haben aber gute Optionen. Viele Jungs lauern auf ihre Chance“, betonte Fabrizio Muzzicato.