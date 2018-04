Sven Heinze (links) und der FC Verden 04 II mussten eine Niederlage einstecken, weil Dennis Buttkus noch spät für Thedinghausen traf. (Björn Hake)

In der Fußball-Kreisliga sind Vorentscheidungen im Rennen um den Titel und auch im Kampf gegen den Abstieg gefallen. Der 1. FC Rot-Weiß Achim hat nach seinem Erfolg gegen Uphusens Reserve und der Verdener Niederlage beim TSV Thedinghausen einen deutlichen Vorsprung an der Tabellenspitze. Im Kellerduell gelang dem TSV Dauelsen dank des späten Tores von Julian Gürlich ein Sieg gegen Bierden, wodurch das Team von Ralf Müller einen komfortablen Vorsprung auf die Bierdener hat, die auf dem einen verbliebenen Abstiegsrang platziert sind.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - SV Hönisch 1:1 (0:1): Seinen Aufwärtstrend setzte der SVH an der Wümme fort. Das Team von Ricardo Seidel hatte vor der Pause deutlich mehr Spielanteile und stellte auch lange Zeit im zweiten Durchgang das optisch überlegene Team. Nach guten Chancen durch Moritz Ackermann und Kevin Fefer gelang Edward Kelsch im Anschluss eines Freistoßes das 0:1 (36.). In Halbzeit zwei drückten die Männer von Seidel auf das 2:0. Es wollte aber nicht fallen, zumal Robert Wiejack im Tor der Platzherren einen guten Tag erwischte und mehrere tolle Paraden zeigte. Als Fischerhudes Jannis Krenz in der 68. Minute den Schiedsrichter beleidigte, sah er die Rote Karte und dezimierte damit sein Team. In Unterzahl lief es aber plötzlich besser für die Gastgeber. Im Anschluss eines sehenswerten Alleinganges erzielte Michael Wülbers-Mindermann zehn Minuten vor Schluss das Tor zum Endstand.

TSV Thedinghausen - FC Verden 04 II 2:1 (1:1): Im Rennen um den Titel hat die Verdener Reserve an der Eyter einen gehörigen Dämpfer bekommen. Nach sieben Siegen in Serie verließ das Team von Oliver Rozehnal erstmals wieder den Platz als Verlierer. Die Gründe dafür hatte Rozehnal schnell ausgemacht: „Bei uns lief nichts zusammen. Wir haben einfach eine schlechte Leistung gezeigt und keinen Erfolg verdient gehabt.“ Die Männer von Sven Gudegast agierten zwar auch nicht gerade berauschend, hatten aber dennoch die besseren Chancen. Unter anderem durch Jannik Blischke, der nach einer Viertelstunde zum 1:0 traf. In der besten Verdener Phase markierte Achmed Turgay den Treffer zum 1:1 aus der Distanz (37.). In Durchgang zwei plätscherte das Spiel lange Zeit vor sich hin. Tormöglichkeiten waren rar und spielerisch war die Partie auch kein Augenschmaus. Doch Dennis Buttkus bekam noch eine gute Gelegenheit, die er zum Siegtor für Thedinghausen in der 72. Minute nutzte.

SV Hönisch - TV Oyten II 4:4 (4:2): Vor der Pause stellte der SVH das deutlich bessere Team und hatte Chancen für ein halbes Dutzend Tore. In Halbzeit zwei lief dann nicht mehr viel bei der Elf von Ricardo Seidel zusammen. „Die vielen Umstellungen in der Defensive machten sich bemerkbar. Wir haben uns einfach zu viele individuelle Schnitzer erlaubt, die dann zur Folge hatten, dass wir einen sicheren Sieg herschenkten.“ Nach einem Doppelpack von Moritz Ackermann (12./20.) und dem Treffer durch Arthur Pfannenstiel (30.) sahen die Gastgeber nach einer halben Stunde wie die sicheren Sieger aus. Der TVO verkürzte durch Henry Garbrecht auf 1:3 (38.) und Vitali Steigert (40.) auf 2:3, ging aber dennoch mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine, weil Kevin Fefer auf 4:2 für Hönisch erhöhte (43.). In der Schlussphase gelang den Gästen dann ebenfalls ein Doppelpack – die Torschützen waren Marco Warnke (85.) und Dennis Mahler (89.).

FC Rot-Weiß Achim - TB Uphusen II 5:0 (1:0): Eine Galavorstellung zeigten die Rot-Weißen im Stadtderby. „Bei uns lief heute nur wenig zusammen“, haderte hingegen TBU-Coach Michael Hansen. Costa Efeoglu war indes angetan von der Leistung seines Teams. „Es hat alles gepasst. Spielerisch war es klasse, und so haben wir verdient gewonnen.“ Can Teyyar schoss das 1:0 nach einer halben Stunde. Bülent Kaksi (49.), sowie Wilfried Yao (55.) waren mit ihren Toren für die Vorentscheidung verantwortlich. Erneut Kaksi (75.) und zwei Minuten vor Abpfiff Kapitän Amer Miry machten den Kantersieg perfekt.

TSV Dörverden - TSV Achim 1:4 (0:1): Nach zwei Niederlagen gelang dem einstigen Tabellenführer wieder ein Erfolg, durch den er ein letztes Fünkchen Hoffnung auf den Titel am Glimmen halten kann. In Dörverden spielte die Elf von Jens Dreyer schnörkellosen Fußball und hätte zur Pause bereits alles klar machen können. Trotz guter Gelegenheiten stand es aber nur 1:0, das auf das Konto von Aykut Kaldirici ging (5.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Mara Bangale (60.) sowie Emir Abidobic mit einem Doppelpack (75./85) auf 4:0 für Achim. Zwei Minuten vor Schluss gelang Nils Deke per Foulelfmeter zumindest noch Dörverdens Ehrentor.

TSV Dauelsen - TSV Bierden 1:0 (0:0): Zum Dauelser Matchwinner avancierte Julian Gürlich, der zehn Minuten vor Schluss das Tor des Tages im Nachsetzen erzielte. Für Bierden hatte Lüder Helms in der 85. und 88. Minute noch große Chancen zum Ausgleich. Helms donnerte den Ball aber an den Pfosten und kurz darauf scheiterte er aus wenigen Metern am Dauelser Keeper Patrick Balczerzak. Beide Teams agierten vor der Pause aus einer dicht gestaffelten Abwehr heraus. Torchancen waren demnach absolute Mangelware. Auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams so, als wollten sie auf keinen Fall verlieren. „Es war ein glücklicher Sieg für mein Team“, freute sich Ralf Müller über den Dreier, der seine Mannschaft ein großes Stück näher in Richtung Klassenerhalt bringt.