Einer von vielen großen Namen beim Verdener Reitturnier: Markus Beerbaum, hier auf Charmed im vergangenen Jahr. (Björn Hake)

Einige schöne Geschichten des Reitsports werden in Verden geschrieben. "Etliche Reitsport-Karrieren sind mit der Stadt verbunden", sagt Werner Schade, Geschäftsführer und Zuchtleiter des Hannoveraner Verbandes. Eine davon ist die des Wallachs Real Dancer und seinem Reiter Jan-Dirk Gießelmann. 2009 eroberten sie erstmals das WM-Viereck in der Reiterstadt.

Zum diesjährigen Turnier, 31. Juli bis 5. August, kehrt das Duo nach Verden zurück. Nun als gereiftes Grand-Prix-Paar mit internationalen Erfolgen. 2012 wurde Gießelmann im Sattel des Hannoveraners Vierter beim Finale des Nürnberger Burg-Pokals in Frankfurt. 2015 ging der Wallach in Verden seinen ersten internationalen Grand Prix.

Es folgten etliche Siege sowie Platzierungen und die Berufung in den deutschen B-Kader. Seit 2016 trägt der Hannoveraner Real Dancer das Kürzel FRH im Namen, eine Auszeichnung des Hannoveraner Fördervereins für exzellente Sportpferde. Auch Weltmeisterin Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) hat frühe Erfolge bei Verden International gefeiert.

Weitere große Namen

Bei der Großen und Mittleren Tour wird sie sich in diesem Jahr der Konkurrenz stellen. Wie Auffarth war auch er gerade noch beim CHIO in Aachen und wird nun in Verden an den Start gehen: Der Ire Cameron Hanley. Er belegte in Aachen mit "Eis Isaura" unter anderem den dritten Platz des Preises von Nordrhein-Westfalen, die dritte Qualifikation für den Großen Preis.

Ein weiterer großer Name ist Inessa Merkulova. Die Dressurreiterin aus Russland, im vergangenen Jahr auf dem Silberrang des internationalen Turniers auf Mister X und derzeit auf Platz 17 der Weltrangliste geführt, wird erneut zu Gast in der Reiterstadt sein. Ebenso Florine Kienbaum, die mit Doktor Schiwago für das CDI***-Turnier gemeldet hat.

Wenn von großen Namen geredet wird, dann darf der Name Klimke nicht fehlen. Für Verden International haben gleich zwei Reiter mit diesem Nachnamen gemeldet: die mehrfache Olympiasiegerin Ingrid Klimke und ihr ebenfalls sehr erfolgreicher Bruder Michael Klimke. Während sich Michael Klimke unter anderem auch mit Kienbaum und Merkulova bei den höchsten Dressurprüfungen duellieren wird, startet Ingrid Klimke ausschließlich bei der Qualifikation zum Nürnberger-Burg-Pokal. Die gebürtige Münsteranerin will sich mit Bluetooth für das Finale beim Frankfurter Festhallenturnier qualifizieren.

Mehr zum Thema Verden International Aushängeschild für den Pferdesport Verändern und verbessern: Das setzt sich der Hannoveraner Verband bei seinem Verden International ... mehr »

Zurück zu den Springreitern: Marco Kutscher, Bronzemedaillen-Gewinner von Athen 2004, wird häufig in Verden zu beobachten sein. Kutscher meldete bis dato für die Youngster, die Mittlere und auch für die Große Tour. Nisse Lüneburg, Vorjahressieger im Großen Preis der Reiterstadt, hat erneut seine Anmeldung eingereicht. Er macht es Marco Kutscher gleich und versucht es mit insgesamt vier Pferden in allen drei Touren.

Auch die Lokalmatadore sind zahlreich vertreten: Markus Beerbaum und Ehefrau Meredith-Michaels Beerbaum aus Thedinghausen sind für ebenfalls alle drei Touren angemeldet. Die Schwestern vom RV Aller-Weser, Julie Mynou und Mylène Diederichsmeier, stellen sich der Konkurrenz in der Mittleren und in der Großen Tour. Der Varster Springreiter Harm Lahde wird im Stadion an der Lindhooper Straße ebenso wie die Beerbaums so oft wie möglich zu sehen sein, er startet auch in allen drei Touren. Nicht fehlen in Verden dürfen natürlich auch der Morsumer Hilmar Meyer und seine südafrikanische Bereiterin Alexa Stais nicht.

Viele hochklassige Gespanne werden sich in Verden die Ehre geben. Doch das Turnier setzt nicht nur auf die gestandenen Reiter, auch den Talenten wird mit einer Vielzahl von Prüfungen eine große Plattform geboten. Werner Schade: "Wir wollen die ganze Bandbreite abbilden – das ist unser Alleinstellungsmerkmal." Und das soll auch so bleiben, denn in Verden sollen in Zukunft noch einige weitere schöne Geschichten geschrieben werden.