Besser hätte der aktuelle Spieltag für die weibliche Handball-A-Jugend des TV Oyten kaum laufen können. Während das von Sebastian Kohls trainierte Verbandsliga-Team durch einen ungefährdeten 28:21 (15:8)-Sieg beim TV Neerstedt in der Tabelle auf Platz eins gesprungen ist, strauchelten gleich beide Konkurrenten im Titelrennen.

Die SG Neuenhaus/Uelsen patzte mit 13:17 in Cloppenburg, JH Wümme zog in Habenhausen mit 20:21 den Kürzeren. In Neerstedt war der Nachwuchs der „Vampires“ bis zum 6:7 (14.) einem Rückstand hinterhergelaufen. Fortan nahm Kohls den quirligen Gastgeberinnen mit einer Abwehrumstellung den Wind aus den Segeln. Emily Winkler zeichnete für die erste Führung der Gäste verantwortlich (8:7/17.), zehn Sekunden vor der Halbzeit stellte Louisa Heske auf 15:8. Im zweiten Abschnitt erhöhte Oytens zehnfache Torschützin Theresa Otten per Siebenmeter auf 21:11 (37.). Am Ende hatten sich beim siegreichen Drittliga-Nachwuchs, der von den noch fünf ausstehenden Spielen vier in der heimischen Pestalozzihalle austrägt, alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eingetragen.