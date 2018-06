Landkreis Verden. In der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 soll auch am ersten Februar-Wochenende gespielt werden. Genauso wie in der Vorwoche dürften aber auch diesmal einige Spiele den schlechten Platzverhältnissen in der Region zum Opfer fallen. Eine Partie könnte dagegen nur noch durch Schneefall gestoppt werden – und zwar das Kreis-Derby zwischen dem TV Oyten und dem FC Verden 04. Die Partie soll am Sonntag um 15 Uhr auf dem Oytener Kunstrasenplatz angepfiffen werden.

Während die Verdener in diesem Jahr bereits ein Pflichtspiel absolviert haben (5:0-Sieg gegen den TuS Zeven), ist der TVO noch nicht in diesen Genuss gekommen. „Wir bekommen gleich zum Auftakt ordentlich was zu tun und werden dann wissen, was unsere Vorbereitung wert ist“, sagt Oytens Coach Axel Sammrey. Dank des Kunstrasens sei in den vergangenen Wochen nicht eine Trainingseinheit ausgefallen. „Uns fehlt aber natürlich der Spielrhythmus.“ Dennoch rechnet sich Sammrey gegen den Spitzenreiter Chancen aus: „Unser Ziel sind natürlich die drei Punkte.“ Bereits das Hinspiel hatte der TVO mit 2:1 für sich entschieden.

Für diese Niederlage wollen sich die Reiterstädter am Sonntag revanchieren. Wobei FCV-Coach Sascha Lindhorst davon ausgeht, dass es in dem Derby keinen Favoriten gibt. „Schon im Hinspiel sind wir uns auf Augenhöhe begegnet und so wird es wohl auch dieses Mal sein“, findet Lindhorst. „Wir wollen es nun aber besser machen als beim ersten Aufeinandertreffen.“ Der FC Verden 04 steht aktuell zwar an der Tabellenspitze, hat in dieser Saison ein Ziel jedoch noch nicht erreicht. „Bislang haben wir noch kein Kreisderby gewonnen“, weiß der Coach des FCV.

Sascha Lindhorst muss auch in Oyten wieder auf einige seiner Spieler verletzungsbedingt verzichten. „Allerdings kommen die Spieler nach und nach wieder zurück“, sagt er. So wird Mirco Temp auf dem Kunstrasen des TVO wohl wieder auflaufen können. Auch einen Einsatz von Torjäger Maximilian Schulwitz, der sich während der Vorbereitung eine Kopfverletzung zugezogen hatte, stellt Lindhorst in Aussicht. Bei den Gastgebern werden dagegen Simon Seekamp, Daniel Aritim und Raffael Möller fehlen.

Begegnungen auf der Kippe

Des Weiteren sind noch die Partien MTV Riede gegen TSV Bassen, FSV Langwedel-Völkersen gegen VSK Osterholz-Scharmbeck und FC Worpswede gegen SV Vorwärts Hülsen angesetzt (alle Sonntag, 15 Uhr). Riedes Trainer Stephan Hotzan teilt mit, dass die Begegnung des MTV in Emtinghausen ausgetragen wird. „Wenn es jetzt nicht durchgehend regnet oder schneit, werden wir spielen“, kündigt Hotzan an. Weniger optimistisch klingt dagegen FSV-Sportdirektor Benjamin Lutz: „Unser Spiel wird zu 90 Prozent abgesagt“, schätzt er. Auf der Kippe steht auch die Auswärtspartie des SVV Hülsen.