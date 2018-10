Auf Ingo Ehlers und sein Team wartet in Brinkum mit der HSG Stuhr eine schwierige Aufgabe. (Björn Hake)

Landesliga Männer: Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II ist am Dienstagabend für den TSV Daverden keine große Herausforderung gewesen. Bei dem 38:24-Sieg des TSV war der Leistungsunterschied zwischen beiden Teams riesig. Das nächste Spiel dürfte für die Grün-Weißen anders laufen. Denn das Team um Coach Ingo Ehlers fährt zur HSG Stuhr, die wie die Daverdener mit 6:0 Punkten gestartet ist. Somit kommt es in der Sporthalle der KGS Brinkum zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison zu einem echten Spitzenspiel. „Stuhr wird für uns ein echter Gradmesser“, bestätigt Ehlers vor der schwierigen Auswärtspartie. „Momentan ist die HSG für mich Aufstiegskandidat Nummer eins.“ Ehlers rechnet vor allem damit, dass seine Sieben auf eine starke Defensive trifft. „Es wartet eine gute Abwehr auf uns. Da müssen wir uns spielerisch einiges einfallen lassen“, fordert der Trainer, der mit seinem neuen Team bislang noch kein Spiel verloren hat. Der kommende Gegner des TSV, der vom erfahrenen Sven Engelmann trainiert wird, hat in den bisherigen Spielen absolut überzeugt. Zuletzt wurde die Oberliga-Reserve des SV Beckdorf deutlich bezwungen. Die Engelmann-Sieben gewann in Brinkum mit 30:20.

Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr in Brinkum