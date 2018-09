Christian Seitz spielte in der Landesjugendliga für den TV Sottrum III. Die Mannschaft tritt allerdings außerhalb der Wertung an. (fr)

Die Sommerpause ist für die A-Jugend-Prellballer des TV Sottrum zu Ende. Sowohl für die Mädchen als auch die Jungen stand jetzt der erste Spieltag in der Landesjugendliga an. In diesem Jahr schickt der TVS zwei weibliche und drei männliche Teams ins Rennen. "Dass wir gleich mit so vielen Mannschaften antreten, hat neben der guten Jugendarbeit noch zwei weitere Gründe", sagte Sottrums Volleyball-Chef Volker Heinze: "Zum einen lassen wir in dieser Liga auch unsere C-Jugendteams an den Start gehen, damit die jungen Aktiven mehr Spielpraxis bekommen und Erfahrungen sammeln." Zum anderen ist auch erstmals eine Sottrumer Inklusionsmannschaft dabei, die allerdings außerhalb der Wertung spielt.

"Inklusionsmannschaft deswegen, weil in diesem Team der Sottrumer Christian Seitz, ein Jugendlicher mit Down-Syndrom, als Mitspieler agiert", erklärte Heinze. "Und außerhalb der Wertung, weil Christian eine kleine Sonderregel benötigt, um aktiv mitspielen zu können und außerdem ich selbst neben zwei wechselnden Jugendlichen als Mitspieler mit auf dem Spielfeld stand." Der Start in der Liga verlief für das Team, das unter dem Namen TV Sottrum III antrat, erfolgreich: Drei von vier Spielen wurden gewonnen. „Wie gesagt, starten wir aber natürlich außerhalb der Wertung, weil insbesondere ohne die kleine Sonderregel für Christian kein flüssiger Spielablauf möglich wäre“, sagte Heinze. Bei Christian Seitz darf der Ball zweimal auftrumpfen.

Auch mit dem regulären Spielbetrieb, den vier „offiziellen“ Teams des TV Sottrum, zeigte sich das Sottrumer Trainerteam sehr zufrieden. In der weiblichen Jugend 15 bis 18 zeichnet sich schon jetzt ein Zweikampf zwischen dem TV Sottrum I und dem MTV Eiche Schönebeck I ab. Die Sottrumerinnen gewannen in der Aufstellung Melanie Seitz, Daria Trompeter, Laura und Tabea Ehlert ihre Spiele gegen den TV Sottrum II (41:22), MTV Wohnste I (34:29), MTV Markoldendorf (45:10) und TV Arbergen-Mahndorf (35:7) fast durchweg souverän.

Der große Konkurrent aus dem Bremer Norden kam ebenfalls verlustpunktfrei durch den Spieltag. Heinze: "Das direkte Aufeinandertreffen der Top-Teams beim zweiten Spieltag wird nun mit Spannung erwartet." Die zweite Mädchenmannschaft des TVS soll in der Liga dagegen Erfahrungen sammeln. Michelle Ziegler, Marie Muik, Fenja Ahlenstorf und Anna Müller haben sich laut Heinze aber achtbar geschlagen. Nach der erwarteten Niederlage gegen die eigene Erste siegte der TV Sottrum II gegen den TuS Aschen-Strang II (44:19) und verlor durchaus knapp gegen die starken Teams vom MTV Wohnste I (31:36) und TuS Aschen-Strang I (30:38).

In der männlichen Jugend A ging mit dem TV Sottrum II eine reine C-Jugendmannschaft an den Start. Mattis Müller, Max Stubbemann, Mika Hüsing, Marlon Köhler, Patrick Clayton und Jakobus Abliganz verloren ihre Spiele gegen den TV Sottrum I (19:22), TuS Aschen-Strang (30:34), MTV Wohnste II (20:48) und TV Sottrum III zwar, zufrieden sei man im TVS-Lager aber dennoch gewesen.

Besser machte es da schon der von Timo Schulz betreute TV Sottrum I. Am Ende des Spieltags standen für Malte Müller, Mikelis und Johannes Mahncken, Finn Rühlemann, Genrich Schmidt und Nicklas Clayton – die zum Teil ihr erstes Jahr in der A-Jugend absolvieren – zwei Siege gegen die eigene Zweite und den TuS Concordia Hülsede (43:17) sowie zwei Niederlagen gegen die Teams vom MTV Wohnste I (30:37) und MTV Eiche Schönebeck (29:38) zu Buche.