Der FC Hambergen (rot-weiß) und der TSV Etelsen boten sich in der Hinrunde ein spektakuläres Duell. Nun kommt es zum Rückspiel. (Björn Hake)

Sie dominieren die dritte Staffel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg beinahe nach Belieben. Für die Antwort auf die Frage, wer am Saisonende in die Landesliga aufsteigen wird, gab es vor der Saison quasi nur drei Optionen, und es sind auch jetzt noch dieselben drei – entweder einer der beiden Landesliga-Absteiger TSV Etelsen und TSV Ottersberg oder der Vorjahreszweite FC Hambergen. Angesichts von zwei weniger absolvierten Spielen und sieben Punkten Vorsprung der Etelser auf den Heeslinger SC II dürfte der Tabellenvierte aus der Rechnung ausgeklammert werden können.

Doch wer macht nun das Rennen? Zwischenzeitlich hatte der eine oder andere den TSV Ottersberg bereits abgeschrieben. Doch die Wümmekicker berappelten sich und die beiden Kontrahenten ließen ebenfalls Punkte liegen. „Ich hatte Ottersberg immer auf dem Zettel“, betont Hambergens Coach Eric Schürhaus. Die Tabelle gibt ihm recht, denn die wird von den Ottersbergern angeführt (24 Spiele/57 Punkte). Jedoch ist das Klassement etwas schief. Hambergen folgt mit 56 Punkten aus 23 Spielen, Etelsen mit 51 Zählern aus 21 Partien. Theoretisch könnte also sowohl Hambergen als auch Etelsen bei gleicher Anzahl absolvierter Spiele ganz oben stehen. Doch noch ist das Aufeinandertreffen am Sonnabend in Hambergen (Anpfiff: 15 Uhr) ein Spitzenspiel ohne Spitzenreiter.

Die Begegnung ist eine richtungsweisende, beziehungsweise kann sie eine sein, wenn es nicht wie in der Hinrunde abläuft. In dieser hatte sich das Spitzentrio die Punkte aus den Spitzenduellen aufgeteilt. Hambergen gewann gegen Ottersberg, Ottersberg bezwang Etelsen und Etelsen siegte gegen Hambergen. Das letztgenannte Duell war eines der spektakulärsten der Saison. Nicht ohne Grund titelte unsere Zeitung im Oktober 2018: „Der Wahnsinn von Etelsen“. Mit 5:3 nach 1:3-Rückstand entschieden die Schlossparkkicker die Partie für sich, beide Mannschaften hatten dem Namen Topspiel alle Ehre gemacht.

Eric Schürhaus betont, sein Team habe aus diesem Spiel ebenso wie aus der vergangenen Saison, als der FCH vom FC Verden 04 abgehängt wurde, gelernt. Und der Coach weiß auch, was am Sonnabend nötig sein wird, um die Schlossparkkicker geschlagen heimzuschicken: „Wir brauchen einen Top-Tag.“ So richtig in Form ist der FCH aber noch nicht. In der Hinrunde schoss er seine Gegner regelmäßig ab. Der Schnitt von vier Toren pro Spiel spricht eine deutliche Sprache. Die Ergebnisse nach der Winterpause sind aber meist deutlich knappere. Gründe dafür gebe es viele, meint Schürhaus: „In der Hinrunde waren die Plätze noch in einem guten Zustand und wir kommen über das Spielerische. Zudem braucht jetzt jeder die Punkte, die Intensität in den Spielen ist eine ganz andere.“ Hinzu komme, dass beispielsweise die beiden Haupttorschützen – Dennis Heineke (22 Treffer) und Finn-Niklas Klaus (19) – noch nicht wieder hundertprozentig fit sind. „Das alles kostet in Summe dann natürlich Form.“ Nichtsdestotrotz geht der Coach guter Dinge in die Partie.

Buttgereits Anti-Plan

Das gilt auch für sein Pendant Gerd Buttgereit, der ebenso weiß, was auf ihn zukommt. „Ich erwarte einen gut organisierten Gegner, der einen Plan hat, wie er uns bespielen will. Doch vielleicht haben wir mal einen anderen Plan“, betont Etelsens Coach, verrät aber keine Einzelheiten. Er und seine Spieler wissen um die Stärken und die Schwächen der Hamberger. Entsprechend soll die Grundordnung eine stabile sein, ohne dabei die eigene Offensive zu vernachlässigen. Geschwächt ist sie jedoch personalbedingt. So wird gegen Hambergen neben Justin Gericke (doppelter Bänderriss) auch Lasse Müffelmann (Studium) fehlen. Dafür meldet sich aber Nico Kiesewetter wieder einsatzbereit zurück.

Was beide Coaches gemeinsam haben: Sie wünschen sich ein ähnlich ansehnliches Spiel wie in der Hinrunde. Der Unterschied: Eric Schürhaus hätte gerne ein anderes Ende. Gerd Buttgereit hätte gerne das gleiche Ende, aber einen anderen Spielverlauf.