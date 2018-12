Die Weitsprunganlage in Achim ist aktuell gesperrt. (fr)

Achim. „Es tut sich was“, sagte Heiko Haase, Bauamtsleiter der Stadt Achim, auf Nachfrage unserer Zeitung. Haase sprach über die Sportanlage am Achimer Freibad. Die Leichtathleten des TSV Achim, TV Baden und TSV Uesen gingen vor wenigen Wochen mit dem Thema an die Öffentlichkeit (wir berichteten). Sie beschwerten sich über den Zustand der Laufbahn und der Weitsprunganlage. Beide seien in einem miserablen Zustand.

Doch nun kommt Bewegung in die Thematik. Haase erklärte auf Nachfrage, dass die Laufbahn und die Weitsprunganlage bis zum Beginn der Vorbereitungszeit auf die Wettkampfsaison 2019 für die Athleten wieder nutzbar gemacht werden sollen. Um auch visuell deutlich zu machen, dass das Problem nun angegangen wird, hat die Stadt Achim die Weitsprunganlage offiziell gesperrt und ein Schild aufgestellt. „Wir haben mit den Leichtathleten abgesprochen, dass wir Maßnahmen ergreifen, damit die Anlagen wieder genutzt werden können“, sagte Haase. Finanziert werde die Instandsetzung mit vorhandenen Mitteln aus dem Haushalt. Im neuen Jahr geht das Thema in eine weitere Runde. Heiko Bergmann, Trainer beim TSV Achim, berichtete, dass sich im Januar eine Arbeitsgruppe trifft, die sich Gedanken über den Bau einer neuen Laufbahn machen will.