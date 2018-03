Unter anderem erhielten die Sportlerinnen der U14 nach den Wettkämpfen ihre Urkunden. (fr)

Verden. Die Hallen-Kreismeisterschaft der Leichtathleten für die Altersklassen U18 und jünger habe in diesem Jahr ein wenig unter der Grippewelle gelitten, meinte Helmut Behrmann, Sportwart der LG Kreis Verden: „Aber die 59 jungen Leichtathleten, die dabei waren, lieferten sich spannende Dreikämpfe und ermittelten ihre Kreismeister im Hürdenlauf sowie in den Staffelläufen über viermal eine Hallenrunde.“

Die Punkte für den Dreikampf sammelten die jungen Leichtathleten im 35-Meter-Sprint, Fünfer-Mehrfachsprung und im Kugelstoßen, beziehungsweise Medizinballwurf. Über die meisten Titel durften sich am Ende des Tages die Sportler des LAV Verden freuen. „Aber auch der TSV Etelsen, TV Oyten, TSV Achim und TSV Kirchlinteln konnten sich in die Siegerlisten eintragen“, wollte Behrmann nicht unerwähnt lassen.

Die höchste Punktzahl im Dreikampf der Jungen erzielte in der Verdener Aller-Weser-Halle der neue M15-Kreismeister Philipp Kowalewski (LAV Verden). Die 35 Meter legte er in 5,4 Sekunden zurück, beim Fünfersprung kam er auf zwölf Meter und die Kugel stieß er auf 8,59 Meter. Damit sammelte er 1506 Zähler ein. Nur vier Punkte weniger erhielt sein Vereinskollege Luc Rehfeld. Bei den Mädchen kam W15-Juniorin Imke Müller (LAV Verden) auf die höchste Punktzahl. Nach 5,7 Sekunden erreichte sie beim Sprint das Ziel, 11,40 Meter erzielte sie im Fünfersprung und die Kugel landete bei ihrem besten Versuch bei 5,67 Metern. Mit diesen Leistungen kam sie auf 1328 Punkte und setzte sich hauchdünn gegen Marit Günter (TSV Thedinghausen) durch. Die Nachwuchsathletin von der linken Weserseite sammelte während des spannenden Wettkampfs zwei Zähler weniger.

Als W13-Siegerin kam Hannah Wittboldt-Müller vom LAV Verden dem W15-Duo punktemäßig sehr nahe (1314). Vom LAV Verden traten auch zwei ganz junge Athleten an – und zwar Tharon Zantopp (323 Punkte) und Ruslana Awdeew (318). Beide sind erst sechs Jahre alt. Beim 35-Meter-Hürdenlauf schnappte sich Lasse Rohr (M13) seinen zweiten Titel, nachdem er zuvor schon im Dreikampf triumphiert hatte. In dieser Disziplin gewann auch Hannah Wittboldt-Müller (U14) ihr zweites Gold an diesem Tag.