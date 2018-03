Ole Sagajewski (rechts) und Co. spielten im ersten Satz zu fehlerhaft, fanden nach dem schwachen Auftakt aber in die Spur. (Sebi Berens)

Baden. Zwei Spieltage stehen in der 3. Liga West noch an. Und das Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spitzt sich zu: Die Volleyballer des TV Baden müssen Dritter werden, wenn sie ins Unterhaus wollen. Und diesen dritten Rang haben sie seit Sonntagabend wieder inne. Durch einen 3:1 (23:25, 25:10, 25:16, 25:22)-Heimsieg gegen den Post Telekom SV Aachen hat der TVB die Tecklenburger Land Volleys wieder in der Tabelle verdrängt. Die Tebus hatten sich am Sonnabend mit 3:2 gegen den TuS Mondorf durchgesetzt, der wie die Badener den Aufstieg anpeilt.

Die beiden finalen Spiele gegen die SVG Ammerland und den TSC Gievenbeck müssen die Badener jedoch ohne ihren Kapitän bestreiten. „Aus gesundheitlichen Gründen ist die Saison für mich beendet“, sagte Stefan Baum nach dem Sieg gegen Aachen. Baum und sein Team brauchten am Sonntag gegen Aachen eine ganze Weile, um ins Spiel zu finden. Genauer gesagt: Im ersten Satz waren die Badener noch nicht so richtig präsent. „Wir haben zu viele Fehler beim Aufschlag gemacht“, bemängelte Stefan Baum. „Wir haben nicht zu unserem Rhythmus gefunden. Leider kommt das manchmal vor.“ Aufgrund der Schwächen im Spiel der Gastgeber gewannen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen Durchgang Nummer eins mit 25:23.

Satz zwei problemlos gewonnen

Im zweiten Spielabschnitt bekamen die Zuschauer in der Lahofhalle einen anderen TV Baden geboten. Die Mannschaft von TVB-Trainer Peter-Michael Sagajewski agierte nun mit Wut im Bauch. Aachen hatte nicht den Hauch einer Chance, um bestenfalls mit 2:0 in Führung zu gehen. Lediglich zehn Punkte machten die Gäste, während die Gastgeber ohne Probleme den Ausgleich schafften. „Es war für das gesamte Spiel entscheidend, dass wir so gut in den zweiten Satz gefunden haben“, urteilte Stefan Baum. Ähnlich sah es Badens Co-Trainerin Christina Plath: „Die Jungs haben sich sehr über ihre Leistung im ersten Satz geärgert. Dabei hatten sie den Anspruch, dieses Spiel nach Hause zu holen. Ab dem zweiten Satz war das Team konzentrierter und hat die taktischen Vorgaben umgesetzt.“

Das war auch in den Sätzen zwei und drei der Fall. Vor allem in Durchgang zwei hatten die Schwarz-Weißen alles im Griff. Fix legte das Sagajewski-Team eine komfortable 17:11-Führung hin. Über 21:14 kamen die Gastgeber zu ihrem zweiten Satzgewinn des Nachmittags (25:16). Ein wenig Spannung sollte dann noch im vierten Abschnitt aufkommen. Der Satz verlief lange Zeit ausgeglichen, bis beide Mannschaften bei 16 Punkten angekommen waren. Dann zog der Aufstiegsaspirant entscheidend auf 21:16 davon.

Das Ende der Begegnung rückte näher und näher. Beim 24:20 erhoben sich die begeisterten TVB-Fans schließlich von ihren Sitzen und warteten auf die Verwandlung des Matchballs. Zwei Punkte erzielte Aachen noch, dann machte Artem Tscherwinski den Heimsieg und somit den Sprung auf Rang drei endgültig perfekt. Baden ist nun mit Tebu punktgleich, hat aber das bessere Satzverhältnis und fährt kommende Woche zum Derby ins Ammerland.