Landesliga Lüneburg: Es hätte ein gelungener Nachmittag werden können für den FC Verden 04. Doch dafür fehlte eine Sache: Die Reiterstädter trafen im jüngsten Spiel gegen den TSV Gellersen das Tor nicht. Was wiederum dazu führte, dass die Partie torlos endete. Verden verpasste in der Tabelle einen Sprung in die obere Region. Das können die Mannen um Trainer Frank Neubarth nun nachholen – und zwar mit einem Auswärtssieg beim SV Eintracht Lüneburg. Der Klub aus der Salzstadt ist ein wenig besser als Verden in die Saison gestartet. Drei Spiele hat Lüneburg gewonnen, zwei verloren. Macht summa summarum neun Punkte. Verden hat bisher sieben Zähler eingesammelt, aufgrund des Spielausfalls gegen Bornreihe aber eine Partie weniger ausgetragen. Die Lage vor dem Spiel ist klar: Gibt es einen Gewinner, darf dieser nach oben schielen, der Verlierer bliebe hingegen im Niemandsland der Tabelle.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Lüneburg