Den Fuß auf dem Gas lassen und der eigenen Erstvertretung die Daumen drücken. So in etwa lautet das Motto beim TV Oyten II vor dem Heimspiel gegen den VfL Horneburg. Da das Drittligateam der „Vampires“ bereits am Sonnabend bei der HSG Jörl antritt, kann TVO-Trainer Jens Dove – anders als beim 37:34-Erfolg in Tostedt – gegen den Tabellenvorletzten nahezu seinen kompletten Kader aufbieten. Während die Gäste jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg benötigen, winkt der Dove-Sieben bei einem Sieg im günstigsten Fall in der Tabelle der Sprung von Platz acht auf Rang fünf. Im Hinspiel hatte Oytens Zweitvertretung sich in der Schlussviertelstunde mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung einen 26:21-Sieg herausgeworfen. Zehn Spielerinnen hatten sich bei den Blau-Roten beim ersten Auswärtssieg in die Scorerliste eingetragen. Derweil kann der VfL Horneburg in der Fremde noch nichts Zählbares aufweisen. Seine vier Punkte hat der Aufsteiger allesamt in der heimischen Sporthalle an der Hermannstraße gegen den VfL Oldenburg III und den TV Neerstedt geholt.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten