Walsrode. Einstimmig und einig sind sich Trainer und Mannschaftsführerin. Sie alle hatten das Gleiche gesehen, die gleichen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Die Leistung, die sei nochmals gesteigert worden im Vergleich mit dem Saisonstart. Doch auch in einem anderen Punkt herrschte Einigkeit, wieder einstimmig. Die Platzierung am Ende, die gefiel keinem Mannschaftsteil des 1. TSC Verden. Denn die Latein-Formation aus der Reiterstadt stand beim zweiten Turnier der Regionalliga-Saison in Walsrode nur im kleinen Finale und wurde erneut Sechster, wie beim Saisonauftakt. Stagnierung somit in Sachen Platzierung trotz Leistungssteigerung.

„Das war eine unglaubliche Teamleistung, und wir sind noch weiter zusammengewachsen. Das war eine sehr deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Turnier. Wir waren mutiger, entschlossener, selbstbewusster und positiver“, war Trainerin Karina Kluth voll des Lobes. Und ihr Trainerkollege Anh Duc Ngyuen schloss sich ihr nahtlos an: „Das war ein mustergültiger Turniertag, obwohl wir Zeitmangel in der Vorbereitung hatten. Die Mannschaft entwickelt sich immer weiter, es steht jeder für jeden ein.“ Was die Trainer vom Rande aus so sahen, sah auch Mannschaftsführerin Aicha Bischert auf dem Parkett so: „Wir haben noch mal eine Schippe draufgelegt.“

Blick auf das Positive

Doch auch all die positiven Stimmen führten zu keiner besseren Platzierung. Und das stieß auf reichlich Unverständnis. „Platzierung nicht zufriedenstellend“, urteilte Coach Anh Duc Ngyuen. „Enttäuschende Wertung“, hielt Aicha Bischert kurz und knapp fest. Doch allzu lange hadern wollten die Verdener mit den Urteilen der Wertungsrichter nicht, sie blickten lieber auf das Positive des zweiten Turniers. Und das war neben der Steigerung zum Turnier in Buchholz die Erkenntnis, dass „mit uns weiterhin zu rechnen ist“ (Bischert). Darauf wird auch am 18. März gebaut, wenn Turnier Nummer drei von fünf in Bremen ansteht.

Das C-Team tat es dem A-Team gleich. In der Landesliga Nord B hieß es am Ende von Turnier zwei in Walsrode Rang fünf, den es am Ende von Turnier eins auch zu verbuchen gegeben hatte. In Sachen Zufriedenheit mit der Platzierung gab es allerdings einen Unterschied zwischen A- und C-Team. Die Landesliga-Formation war froh mit dem Erreichten. „Das ist ein gutes Ergebnis, das alle anspornt, auch auf dem kommenden Heimturnier zu zeigen, was das Team drauf hat. Wir haben uns als geschlossenes Team auf der Fläche präsentiert, das Willen und Freude gezeigt hat“, resümierte Coach Mirco Kramer erfreut.

Teamkapitän Tim Glückselig ging aufgrund der gezeigten Leistung, vor allem aber aufgrund der Stimmung innerhalb der Mannschaft noch einen Schritt weiter: „Es herrscht ein unglaublich positives Teamgefühl, auch von der Leistung her ist es das beste C-Team seit Jahren.“ Und das darf sich am 10. März in Verden dem heimischen Publikum präsentieren.