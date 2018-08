Inga Wedig zeigte in Oldenburg starke Wettkämpfe. Dafür wurde sie mit drei Silbermedaillen und drei persönlichen Bestleistungen belohnt. (FR)

Besser hätten die Resultate von Inga Wedig, die sie bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der U20- und U16-Jugend in Oldenburg einheimste, kaum sein können. Dreimal stellte die junge Sportlerin der LG Kreis Verden an der Hunte neue persönliche Bestleistungen auf. Einmal war sogar ein neuer Kreisrekord dabei. Und sie fuhr auch nicht mit leeren Händen nach Hause. Inga Weding durfte drei Silbermedaillen in ihre Tasche einpacken.

Inga Wedig startete in Oldenburg in der W15-Jugend in den Disziplinen Dreisprung, Diskuswurf und Kugelstoßen. Und nach jedem Wettkampf durfte sich die Verdenerin über die Vize-Landesmeisterschaft freuen. Im Dreisprung lieferte sich Wedig einen spannenden Zweikampf mit Emily Kühn vom MTV Hondelange. "Von Versuch zu Versuch gab es wechselnde Führungen", sagte LGKV-Sportwart Helmut Behrmann. Bis zum sechsten und letzten Durchgang: Emily Kühn legte eine Weite von 10,72 Meter vor. Wedig landete bei ihrem besten Versuch bei 10,69 Meter, die für Platz zwei reichten. "Damit verbesserte sie aber auch ihren eigenen Kreisrekord der U16-Jugend um starke 44 Zentimeter und übertraf zudem die Rekordmarken der Jugend U18, U20 und der Frauenklasse", freute sich Helmut Behrmann."Mit ihren starken Ergebnissen hat sich Inga für die Niedersachsenauswahl der U16-Jugend qualifiziert, die am 8. September in Bad Harzburg zum Vergleichskampf der Norddeutschen Verbände antritt."

Im Kugelstoßen waren die Verhältnisse deutlicher: Zwar schnappte sich Inga Wedig erneut silbernes Edelmetall, sie lag aber deutlich hinter der Siegerin Johanna Paul (TuS Wunstorf). Die Favoriten brachte ihr Sportgerät auf 12,86 Meter. Inga Weding kam in ihrem besten Versuch auf 11,71 Meter. Somit stieß sie die Kugel 30 Zentimeter weiter als jemals zuvor. "Und sie kam damit bis auf 16 Zentimeter an den Kreisrekord der U16-Jugend heran", sagte Behrmann. Im Diskusring sollte der jungen Verdenerin die nächste Steigerung gelingen. Sie warf die Scheibe auf 27,77 Meter und brach ihren persönlichen Rekord auf rund zwei Meter. Als Belohnung nahm sie erneut ihren Stammplatz auf dem Podest ein. Wieder gab es Silber für Wedig.

Rang 14 mit der Staffel

Sie war in Oldenburg aber auch im Team unterwegs – und zwar mit der LGKV-Mädchenstaffel, die über die 4x100 Meter startete. Das Quartett lief in der Besetzung Hannah Wittboldt-Müller, Lena Kristionat, Inga Wedig und Imke Müller. Mit einer Zeit von 54,40 Sekunden landeten die LGKV-Mädchen unter 24 angetretenen Staffeln auf dem 14. Platz. Imke Müller trat auch über 800 Meter (W15) an. Sie lief 2:33,82 Minuten und wurde Zweite in ihrem Lauf. In der Gesamtwertung reichte ihre Zeit für Platz zwölf.

Einen weiteren Kreisrekord stellte der Verdener Lasse Rohr auf. Als Siebter im 800-Meter-Lauf der M14-Jugend verbesserte er seinen eigenen Rekord der M13 auf 2:20,91 Minuten. Der LGKV-Dreispringer Matthis Wilhelmi wurde bei der U20-Jugend ebenfalls Siebter. Er verbesserte seine persönliche Bestweite auf 11,90 Meter.

"Gute 1500-Meter-Rennen im Wettbewerb der U20-Jugend zeigten auch die U18-Mädchen Nele Prüser und Stella Kuhr", sagte Helmut Behrmann. Nele Prüser verpasste mit ihren 4:58,48 Minuten nur um knappe zwei Sekunden Rang drei. Mit 5:26,13 Minuten kam Stella Kuhr auf den zwölften Platz und ihrer persönlichen Bestzeit sehr nahe.