Jens Dove sah einen souveränen Auswärtserfolg seiner Damen in Neerstedt. (Björn Hake)

Die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II sind ihrer Favoritenrolle im Auswärtsspiel beim Oberliga-Schlusslicht TV Neerstedt gerecht geworden. Mit einer starken Offensivleistung landete die Mannschaft von Trainer Jens Dove in der Gemeinde Dötlingen einen nie gefährdeten 44:34 (23:18)-Sieg. „Die beiden Zähler waren heute wichtig. Nun gehen wir mit einem positiven Punktekonto in die beiden schweren Partie gegen den BV Garrel und den VfL Stade“, ordnete Jens Dove den vierten Saisonsieg seiner Mannschaft ein. Susanne Tauke und Jasmin Johanesmann sorgten mit ihren Treffern für einen optimalen Start der Gäste. In der Folge stand des noch einmal remis beim 3:3 (5.) durch Neerstedts Talea Lösekann. „Wir haben über die gesamte Partie in der Abwehr keinen Zugriff bekommen“, musste Neerstedt Trainer Maik Haverkamp dann mit ansehen, wie Oytens Zweitvertretung aus dem Unentschieden eine Fünf-Tore-Führung machte – 13:8 (16.). Beim 18:10 (22.) durch Rückraumspielerin Målin Ankersen hatten die Gäste dann noch einmal drei Treffer drauf gepackt.

In Durchgang zwei schickte Jens Dove seine junge Garde aufs Feld. Julia Buschmann spielte auf Rechtsaußen, Mareen Köster am Kreis und im Rückraum wirbelten die Meinke-Zwillinge Nathalie und Mirja. In Gefahr geriet der Erfolg der Oytenerinnen nicht mehr. Nachdem Celina Struß für den TVN noch einmal auf 24:29 (41.) verkürzt hatte, traf Nathalie Meinke zum 30:24. Das 40:30 in der 54. Minute ging auf das Konto ihrer Schwester Mirja. Mit der Schlusssirene hämmerte Jasmin Johannesmann den Ball aus zehn Metern unter die Latte. Aus Sicht der Schiedsrichter war der letzte Treffer aber nach Ablauf der Uhr gefallen. Nachdem Fenja Hassing fest in die Erste aufgerückt ist, war Birte Hemmerich beim TV Oyten II die einzige Torfrau im Kader. Das wird sich in Zukunft ändern. „Theresa Beet aus der A-Jugend wird uns in den Heimspielen und einigen Auswärtspartien unterstützen“, erläuterte Dove. Ein Sonderlob vom Coach gab es für die fünffache Torschützin Mirja Meinke. „Mirja hat krankheitsbedingt drei Wochen ausgesetzt, sie hat es richtig gut gemacht.“