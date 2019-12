Die SG Findorff ist in der Handball-Oberliga der Frauen ein gern gesehener Gast. Im Vorjahr feierten die Bremerinnen in der Fremde einen einzigen Erfolg – und zwar im letzten Spiel beim TV Neerstedt. In dieser Saison ist das Punktekonto der Mannschaft von Trainerin Corinna Wannmacher auswärts noch leer. Daran hat sich auch nach dem Gastspiel in der Pestalozzihalle beim TV Oyten II nichts geändert. Zur Halbzeit durfte die Spielgemeinschaft aus der Hansestadt bei einer 10:9-Führung noch auf etwas Zählbares hoffen. Am Ende leuchtete dann aber ein 26:18 für die Drittliga-Reserve von der Anzeigetafel. Durch den Sieg hat Oytens Zweitvertretung sich vor dem abschließenden Spiel der Hinrunde beim SV Werder Bremen II wieder eine positive Punktebilanz verschafft.

Schlussendlich sei es ein souveräner Sieg gewesen, urteilte Jens Dove. Oytens Trainer hatte im zweiten Durchgang Theresa Beet zwischen die Pfosten geschickt. Bei ihrem ersten längeren Einsatz im Oberliga-Team musste die Torfrau nur achtmal hinter sich greifen. Einen „gelungenen Einstand“ bescheinigte Dove der jungen Keeperin aus der A-Jugend. Auch ohne die erkrankte Abwehrchefin Málin Ankersen habe seine Sieben in der Defensive überzeugt, befand Oytens Coach. „Zehn Gegentore vor und acht nach der Halbzeit – da gibt es nicht viel zu meckern.“

Zu Beginn habe seine Mannschaft einige klare Chancen vergeben, erklärte Dove das 3:6 (15.). Beim 8:8 – Nathalie Meinke hatte für den TVO in der 23. Minute getroffen – war die Zweitvertretung der Vampires zurück im Spiel. Der zweite Abschnitt wurde dann klar von den Gastgeberinnen beherrscht. Spätestens beim 24:19 (55.) durch Jahne Wendt hatte der TVO um die siebenfache Torschützin Nina Schnaars die Saisonpunkte elf und zwölf auf der Habenseite verbucht. Mit ihrem Treffer zum 26:17 (59.) setzte Nathalie Meinke den Oytener Schlusspunkt beim letztlich ungefährdeten Erfolg.