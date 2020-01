Ganz vorne mit dabei: Moritz Schaller von der LG Kreis Verden (Startnummer 315) lief die zweitbeste Zeit über 9,5 Kilometer. (Vasil Dinev)

An der Warwer Straße ist am 31. Dezember um die Mittagszeit einiges anders als gewohnt. An Tempo 70 ist nicht zu denken: An beiden Straßenrändern parken Autos, auf dem Asphalt laufen sich Sportler warm. Sie machen sich bereit für ihren Start beim Silvesterlauf des LC Hansa Stuhr. 453 sind dabei und verabschieden das 2019 sportlich. „Eine mehr als zufriedenstellende Zahl“, findet Organisationsleiter Wilfried Hocke. Vor Weihnachten seien die Teilnehmerzahlen noch durchwachsen gewesen. Am Veranstaltungstag sieht das anders aus: „Viele haben mit Sicherheit die Wetterlage abgewartet“, ahnt Hocke. Die aber stimmt bei acht Grad und Sonnenschein. Die Strecke ist nicht zu matschig, an den meisten Stellen fest. Davon profitieren die Läufer – und sie liefern schnelle Zeiten, allen voran Carsten Hülss und Sebastian Kohlwes. Hülss, der aus Weyhe kommende Athlet des ATS Buntentor Bremen, und Kohlwes, der Ausnahmeläufer des LC Hansa Stuhr, entscheiden die Hauptläufe über 9,5 und 13,5 Kilometer klar für sich. Doch auch insbesondere ein Athlet der LG Kreis Verden macht ebenfalls auf sich aufmerksam: Moritz Schaller. Er belegt am Ende Rang zwei hinter Hülss.

Als die Teilnehmer der längsten Distanzen auf die Strecke geschickt wurden, lief das Trio Kohlwes/Hülss/Schaller direkt an der Spitze. „Bis rund drei Kilometer sind wir gemeinsam gelaufen“, verriet Kohlwes später. „Dann war ich allein“, fügte er an. Obwohl er eine längere Distanz lief, legte er eine höhere Pace als das Top-Duo des kürzeren Laufs an den Tag. Über zehn Kilometer hätte er etwa 33 Minuten benötigt. „Das ist ganz ordentlich. Darauf lässt sich aufbauen“, befand er nach 46:32 Minuten im Ziel. Für selbstverständlich nimmt Kohlwes diese Zeit nicht, schließlich liegt seine Stressfraktur im linken Mittelfuß erst wenige Monate zurück. „Wenn man so lange raus ist, weiß man nicht, wo man steht“, erklärte er. Seit einem knappen Monat ist er wieder im Training. „Da geht es auch darum, das Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen.“ Auf der Strecke hatte er jedoch keine Probleme, der Fuß hielt. „Das ist das Wichtigste“, betonte er und schloss seinen Frieden mit dem Jahr 2019, dessen zweite Hälfte durch die Verletzung bescheiden war. „Jetzt will ich erst einmal vernünftig trainieren, und dann schauen Hartmut (Selz, sein Trainer, Anm. d. Red.) und ich, an welchen Wettkämpfen wir teilnehmen.“ Einen Marathon würde er, der im Juni vor seiner Verletzung auch den Verdener Stadtlauf gewonnen hatte, im Frühjahr gerne laufen, macht Kohlwes deutlich.

Da Kohlwes sich schnell absetzen konnte, waren Carsten Hülss und Moritz Schaller weiter als Duo unterwegs. Hülss löste am Ende noch von seinem ärgsten Widersacher und erreichte nach 32:26 Minuten das Ziel. Schaller folgt rund 40 Sekunden später in 33:05 Minuten. Die beiden waren damit über 9,5 Kilometer eine Klasse für sich: Daniel Schwietert, der Gesamtdritte vom BV Garrel, benötigte 36:05 Minuten. Noch klarer setzten sich die beiden Top-Läuferinnen ab: Lena Schröder sicherte Buntentor in 39:01 Minuten auch bei den Frauen den Sieg, Christiane Schwietert folgte nur 34 Sekunden später. Schröders Teamkollegin Julia Ebers als Dritte (44:00 Minuten) hatte schon mehr als vier Minuten Rückstand. Für Buntentor blieben es nicht die einzigen beiden Erfolgserlebnisse: Über 13,5 Kilometer gewann zudem Janina Heyn (1:00:11 Stunden).

Erfolgserlebnis, das ist das Stichwort für Sophie-Marie Kohlhase. Die LGKV-Athletin siegte über 4,5 Kilometer. Das gelang ihr, der Siegerin über 9,5 Kilometer 2018, mit großen Vorsprung und einer Zeit von 18:39 Minuten.

Ergebnisse 4,5 Kilometer: Carola Vömel (2. W55, LGKV, 0:26:47 Stunden), Uschi Siewert (1. W65, LGKV, 0:23:55), Lea Aldag (2. wU21, LGKV, 0:22:59), Thorsten Plogsties (4. M40, LGKV, 0:23:05), Mark Rehder (4. M45, LG Kreis Verden, 0:19:50), Uwe Cordes (1. M50, LGKV, 0:18:50).

Ergebnisse 9,5 Kilometer: Frank Erhardt (6. M, LGKV, 0:44:22), Lars Weizenkorn (6. M40, BV Verden, 0:40:57), Joachim Strobach (1. M60, LGKV, 0:43:08), Jürgen Hofmann (3. M60, LGKV, 0:45:55), Wolfgang Gropp (7. M60, LGKV, 0:53:37).

Ergebnisse 13,5 Kilometer: Jürgen Reimers (4. M55, LGKV, 1:05:04).