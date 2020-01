Die Regionalliga-Formation des 1. TSC Verden: In der 2. Bundesliga sind nur noch wenige von ihnen dabei. (Sebi Berens)

Verden. Neue Liga, neues Team, erneuerte Choreografie, mehr Risiko, mehr Anspruch und im Grunde keine Ahnung, wo man steht. Spannend, was dem A-Team des 1. TSC Verden ab Sonntag beim Saisonstart der 2. Bundesliga Nord Latein in Nienburg bevorsteht.

Gespannt ist entsprechend auch der Coach der Verdener Tänzer, Anh Duc Nguyen: „Keiner kann abschätzen, wo wir am Ende landen werden.“ Aus dem Trainer spricht eine Mischung aus Vorfreude und Skepsis. Die Vorfreude ist einfach zu erklären. Hinter den Tänzern des 1. TSC Verden steckt monatelange Arbeit. Endlich wollen sie ihr Erlerntes auf das Parkett bringen, ihr Können Zuschauern präsentieren, sie damit begeistern. Sie wollen sich in der neuen Liga beweisen, sich selbst wie auch anderen zeigen, dass sie in die 2. Bundesliga gehören. Doch genau dieser Punkt betrifft auch gleichzeitig die Skepsis, die aus Anh Duc Nguyen spricht. Gehört das A-Team des 1. TSC Verden in die zweite Liga? Möglich wurde der Aufstieg durch eine Liga-Reform. Der Deutsche Tanzsportverband (DTV) hat die 2. Bundesliga umstrukturiert. Vorher war sie eine Klasse, nun sind es drei – Nord, West und Süd. „Der Verband wollte die weiten Wege damit eindämmen, denn die Belastungen waren für die Vereine sehr groß“, lässt Nguyen wissen. Die Verdener ergatterten sich ihren Platz in der Nordstaffel, die acht Teams umfasst, mit Rang sechs in der Vorsaison der Regionalliga Nord. Durch die Reform ist die Konkurrenz des TSC im Grunde die gleiche geblieben. Mit fünf Teams hatten sich die Verdener bereits in der Regionalliga gemessen. Die Gegner mögen also die alten sein, doch der TSC ist es nicht.

„Wir hatten einen kompletten Umbruch im Team, das war sehr heftig“, erzählt der Coach. Und das ist wahrlich nicht übertrieben. Von acht Herren ist einer geblieben, von zehn Damen musste die Hälfte ersetzt werden. „Ein paar haben wegen Zeitmangels aufgehört, manche sind aufgrund ihres Studiums weggezogen, andere wiederum haben den Verein gewechselt“, berichtet Nguyen. Entsprechend musste Ersatz her, ein im Grunde komplett neues Team musste aus dem Boden gestampft werden – und das ziemlich schnell.

Die Lösung bestand im Endeffekt aus dem Hochziehen der Tänzer aus dem Landesliga-Kader und dem Reaktivieren von alten Bekannten. Bis jedoch die gesamte Truppe feststand, war bereits einige Zeit verstrichen. „Unsere Vorbereitung war kurz. Zwei, drei Monate um alle auf das neue Level zu bringen – das war sehr wenig“, verrät Nguyen. Und der Coach forderte von seinen neuen Schützlingen nicht nur, dass sie auf das Level der alten Truppe kommen, sie sollten dieses gar toppen. „Wir waren letzte Saison sehr auf Sicherheit bedacht. In unserer Analyse ist uns schnell klar geworden, dass wir auch deshalb relativ weit hinten gelandet sind. Es war zwar alles sehr sauber, aber nicht so anspruchsvoll“, erzählt Nguyen, bei dem ein Umdenken stattgefunden hat. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn man auf Sicherheit geht, entwickelt man sich nicht weiter.“

Das bedeutet im Klartext: Die Musik, zu der die Verdener tanzen, ist die alte, die Choreografie ist aber zu 80 Prozent umgebaut. „Eigentlich kann man sagen: Wir haben eine neue Choreo. Ich hatte das schon die ganze Zeit im Kopf. Ich wollte mehr Risiko gehen, alles sollte fließender, tänzerischer, anspruchsvoller sein.“ Und die neu zusammengewürfelte Mannschaft? Immerhin ist für jeden einzelnen Tänzer die 2. Bundesliga Neuland. „Das Team muss da jetzt einfach durch, es muss über sich hinauswachsen“, fordert Nguyen. Er weiß, dass der Klassenerhalt ein schwierig zu erreichendes Ziel sein wird. Aber er hält es für möglich. „Natürlich ist es noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber die Mannschaft ist eng zusammengerückt, und wir können mit einem guten Gewissen in die Saison gehen. Wie sich die Tänzer in der kurzen Zeit weiterentwickelt haben, ist enorm. Sie dürfen nur nicht den Glauben verlieren und müssen sich im Kopf richtig auf die Wettkämpfe einstellen, dann werden sie auch gute Leistungen bringen“, ist der Coach überzeugt.

Dennoch sei die Stimmung im Verdener Lager vor dem ersten von fünf Wettkampftagen angespannt. Kein Wunder, ist es für den 1. TSC Verden doch ein Start ins Ungewisse.