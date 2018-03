Nach einem schwierigen Beginn hat Trainer Bastian Okrongli den TSV Bassen ins Tabellenmittelfeld geführt. (Hasselberg)

In der Fußball-Bezirksliga der Frauen sind die Teams aus dem Landkreis Verden bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der TSV Bassen, der aus der Landesliga abgestiegen war, dümpelte lange Zeit im Tabellenkeller herum, ehe die Mannschaft von Bastian Okrongli durch einen Endspurt den Weg ins Mittelfeld fand. Dort findet sich auch der SV Holtebüttel wieder. Beide Teams schlossen mit 13 Zählern die Herbstserie ab. Der SVH überwinterte wegen des besseren Torverhältnisses vor dem Kreisrivalen.

Bereits am Sonnabend (Anpfiff 16 Uhr) soll es auf dem Platz in Holtebüttel zum direkten Vergleich der beiden Mannschaften kommen – sofern die Platzverhältnisse eine Austragung zulassen. Im Hinspiel reichte es zu einem deutlichen 4:0-Erfolg des SVH, der nach Ansicht von Uwe Norden im Rückspiel die Bürde des Favoriten trägt. „Am Samstag sehen wir, nicht zuletzt wegen des klaren Hinspiel Ergebnisses, Holtebüttel ganz klar in der Favoritenrolle“, sagt Bassens Frauenfußball-Koordinator und Pressesprecher. Von seiner Elf erwartet Norden allerdings, dass sie sich besser verkauft, als noch in der Hinrunde. Personell haben sich die Grün-Roten in der Winterpause nicht verstärkt. Den Kader hat allerdings auch keine Spielerin verlassen. Von den Verantwortlichen wurde aber bereits geklärt, dass Okrongli auch in der Spielzeit 2018/19 die Mannschaft trainieren wird.

Wer beim SVH nach dieser Saison als Trainer verantwortlich ist, steht derweil noch nicht fest. „Wir befinden uns in der Verhandlungsphase“, verrät Trainer Marco Hamacher. Die Bemühungen, um die Mannschaft zu verstärken, waren in Holtebüttel erfolgreich. So holte Hamacher die abgewanderte Antonia Hartmann zurück und konnte auch Pauline Lang davon überzeugen, zukünftig ihre Stiefel für den SVH zu schnüren. Pauline Lang kickte zuletzt beim Konkurrenten TSV Brunsbrock, der seine Mannschaft schon nach wenigen Spieltagen aus der Bezirksliga zurückzog und neben dem TSV Düring als Absteiger feststeht. Am Saisonende müssen insgesamt vier Klubs die Klasse nach unten verlassen. „Im Derby wollen wir überzeugen und die drei Punkte erneut für uns buchen“, setzt Hamacher auf einen erfolgreichen Start in die Frühjahrsserie. Sowohl für Hamacher, als auch für Okrongli gilt es, schnell in ruhiges Fahrwasser zu kommen, um mit dem Kampf um den Klassenverbleib frühzeitig nichts mehr zu tun zu haben.