Halle (Saale). Der erste Spieltag der Radpolo-Bundesliga ist vorbei und das Fazit von Anika Müller ist irgendwie kein richtiges Fazit: „Irgendwie war das nix.“ Damit meinte die Spielerin des RV Etelsen nicht, dass der Saisonstart ein Fehlstart war, sondern, dass ein Fazit zu ziehen schwierig ist.

Die nackten Zahlen sind jedoch positiv. Der RV Etelsen trat in Halle (Saale) dreimal an und verbuchte zwei Siege und eine Niederlage. „Mit den sechs Punkten sind wir zufrieden“, betonte Müller. Doch es folgte ein Aber, denn das Etelser Duo ist ein noch nicht eingespieltes, quasi war es für beide Spielerinnen ein Start mit einer Unbekannten. Hintergrund ist: Anika Müller musste sich eine neue Mitspielerin suchen. Fündig wurde sie mit Maren Struckmann aus Osnabrück. Das Problem: Beide kennen sich im Grunde nicht. Im Dezember traten sie zusammen beim Deutschlandpokal an und trainierten lediglich einmal zuvor miteinander. Und dabei ist es geblieben. „Ich trainiere zweimal die Woche, aber es ist eine Umstellung, alleine in der Halle zu stehen“, verriet Müller.

Diese Umstände machten sich auch am ersten Spieltag bemerkbar. „Es ist einfach ein bisschen chaotisch.“ Dennoch gelang ein überraschend erfolgreicher Start: Mit 8:7 wurde der Tollwitzer RSV, seines Zeichens Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde im Vorjahr, bezwungen. In Spiel Nummer zwei setzte es jedoch ein 1:8 gegen den Reideburger SV. „Das war nicht grottenschlecht, aber wir haben zu viele Geschenke verteilt. Zudem sind wir beide Außenspielerinnen, keine ist wirklich Torhüterin“, erklärte Müller. Zusätzlich muss sich Struckmann noch darauf einstellen, dass ihre Mitspielerin nun eine Linkshänderin ist. Für Müller ist es hingegen normal, mit Rechtshänderinnen zu spielen. „Ich beneide sie nicht darum“, kommentierte Müller scherzhaft.

Müller sagte zudem, dass das Zusammenspiel im Grunde von Spiel zu Spiel besser werde. Eine Ausnahme war aber Partie Nummer drei. Saisonziel ist der Klassenerhalt und dafür müssen laut Müller insbesondere die Aufsteiger geschlagen werden. Der RSV Jänkendorf ist so ein Neuling, und der „Pflichtsieg“ (Müller) wurde auch mit 5:4 eingefahren. Doch der Spielverlauf war keiner, der für Selbstvertrauen sorgte. „Die ersten vier Tore sind mit mehr Glück als Verstand gefallen. Dann führen wir zur Pause mit 5:1 und danach ging gar nichts mehr. Dann wurde es fahrig und wir hatten keine Sicherheit mehr.“

Nichtsdestotrotz steht der RVE nach Spieltag eins über dem Strich und hat laut eigener Aussage auch in puncto Leistungsvermögen „noch Luft nach oben“.