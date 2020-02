Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass die Fußball-Spiele der Bezirksliga Lüneburg 3 am kommenden Wochenende ein weiteres Mal ins Wasser fallen. (Björn Hake)

Landkreis Verden/Sottrum. Es geht wieder los – zumindest theoretisch. Für Sonntag, 1. März, waren fünf Partien der Fußball-Bezirksliga 3 angesetzt. Unter anderem sollten der TV Sottrum, der TSV Bassen, der SV Vorwärts Hülsen, der FSV Langwedel-Völkersen, der TV Oyten und der 1. FC Rot-Weiß Achim die ersten Pflichtspiele im Jahr 2020 absolvieren. Mit der Partie Bassen gegen Hülsen wurde jedoch schon am Dienstag die erste abgesagt. Der Platz der Grün-Roten stehe unter Wasser (wir berichteten). Und über allen anderen Ansetzungen schwebt ebenfalls dieses Damoklesschwert, da das Wetter regnerisch bleiben soll. Es bleibt halt dabei: Rasenplätze und viel Regen, das ist keine gute Kombination.

FSV Langwedel-Völkersen - TV Oyten

Trotz der drohenden Spielabsagen müssen sich die Teams auf den Fall der Fälle vorbereiten. Die besten Voraussetzungen dafür herrschen beim TV Oyten. So ein Kunstrasen ist ja quasi immun gegen den Regen. Während also alle anderen Coaches von bescheidenden Bedingungen in der Vorbereitung sprechen, berichtet Axel Sammrey vom Gegenteil. Und er spricht auch von einer gegenteiligen Vorbereitung im Vergleich mit der im vergangenen Sommer. „Es sieht auf jeden Fall besser aus. Im Sommer hatten wir eine ganz schlechte Vorbereitung und dann auch zunächst ganz schlechte Ergebnisse“, erinnert sich Oytens Coach. Eer berichtet zudem von einer guten Trainingsbeteiligung und einer deutlichen Weiterentwicklung seiner Truppe. „Das halbe Jahr hat die jungen Spieler weitergebracht, sie sind wesentlich robuster.“

Zudem sammelte Sammrey positive Erkenntnisse aus den Testspielen. Das jüngste war das gegen den Ligaprimus TSV Etelsen. Oyten siegte mit 2:1 (1:0) durch die Tore von Anton Strodthoff (32.) und Daniel Airich (47.). Etelsen traf mit einer direkt verwandelten Ecke von Luca Homann (82.). „Wir sind auf einem guten Weg, aber man darf solche Testspiele natürlich nicht überbewerten“, resümierte Sammrey. Das Ziel des TVO ist klar definiert: „Wir wollen nicht bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen, sondern uns so schnell wie möglich von unten absetzen.“ Der Trainer ist auch angesichts der Personalsituation optimistisch. Zwar fehle bis auf Weiteres Timon Müller (Schambeinentzündung) und Lennart Brand weilt bis Ende März im Ausland, ansonsten seien aber allesamt fit und zudem wurde mit Daniel Airich (zuvor Ottersberg) ein Rückkehrer begrüßt.

Sollte nun die Partie am Sonntag beim FSV Langwedel-Völkersen (Anpfiff um 14 Uhr) stattfinden, sieht Sammrey seine Mannen gewappnet. Theoretisch wäre auch ein Heimrecht-Tausch möglich, sind der FSV und der TVO in dieser Saison doch noch nicht aufeinandergetroffen. Praktisch wird das aber nichts. „Unser Platz ist komplett ausgebucht“, betont Sammrey. Plan B haben die Oytener bereits in der Tasche. Am Sonntag um 18.15 Uhr testen sie auf dem heimischen Kunstrasen gegen den TSV Dörverden. Und wenn doch gegen Langwedel gespielt wird? „Dann spielen wir halt doppelt.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, ist jedoch gering. „Unser Platz ist in keinem guten Zustand“, berichtet FSV-Coach Emrah Tavan. Vernünftiges Training sei in der Vorbereitung kaum möglich gewesen, weshalb Tavan sich mit seiner Truppe oftmals im Therapiezentrum Blender auspowerte. „Wir haben halt das gemacht, was ging. Eine gute Vorbereitung sieht natürlich anders aus, aber wir sind dennoch in der Lage zu sagen: Wir stehen im Saft und sind bereit zu spielen.“ Das hätte seine Mannschaft im Training bewiesen, nicht aber in den Testspielen. Unter anderem setzte es ein 0:5 gegen den FC Verden 04 und ein 1:4 gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. „Verden war einfach stark und wir haben zu viele individuelle Fehler begangen. Gegen Seckenhausen haben mir zehn potenzielle Stammspieler gefehlt“, relativierte Tavan und ordnet die derzeitige Leistungsstärke seiner Mannschaft zwar nicht bei 100 Prozent ein, „aber wir sind nah dran.“ Nah dran sei der FSV in puncto von zwei weiteren Zugängen. „Aber bei den Pass-Geschichten ist noch nicht alles geklärt“, betont der Coach.

VSK Osterholz - TV Sottrum

Alles geklärt ist hingegen beim TV Sottrum. Trotz einer guten Hinrunde mit 20 Punkten trennte sich der TVS auf Wunsch der Mannschaft von Coach Daniel Mathies in der Winterpause. Mittlerweile hat seit rund drei Wochen Dariusz Sztorc den Hut bei den Sottrumern auf. Und der Ex-Langwedeler hat bisher einen positiven Eindruck von seinem neuen Team: „Ich bin super zufrieden, die Truppe ist intakt und zieht gut mit.“

Das gilt jedoch nicht für die Testspiel-Ergebnisse, mussten doch gegen den FC Verden 04 (0:5) und die SV Drochtersen/Assel II (2:6) deutliche Pleiten hingenommen werden. „Das war natürlich nicht wie gewünscht, aber wir haben einiges ausprobiert. Ich habe gute Ansätze gesehen genauso wie Dinge, die wir im Training angehen“, erzählt Sztorc. Der neue Coach ist davon überzeugt, dass der TVS auch in der Rückserie in der Bezirksliga mithalten kann und will mindestens die Hinrunde bestätigen. „Aber ein Trainer ist auch dafür da, um eine Mannschaft besser zu machen.“ Die erste Chance bietet sich theoretisch am Sonntag ab 15 Uhr beim VSK Osterholz-Scharmbeck.

1. FC Rot-Weiß Achim - SV Ippensen

Definitiv besser machen muss es der 1. FC Rot-Weiß Achim, soll nicht nächste Saison die Spielklasse die Kreisliga sein. Derzeit wird mit 16 Punkten Rang 14 und somit der erste Abstiegsplatz eingenommen. Costa Efeoglou hat seit Ende Oktober bei den Rot-Weißen das Amt des Trainers inne und ist guter Dinge, sich mit seiner Truppe aus diesen Gefilden der Tabelle verabschieden zu können. „Ich sehe das positiv, das ist mein Job“, betont Efeoglou. Doch sein Glaube an den Klassenerhalt ist auch das Resultat positiver Erkenntnisse aus den Testspielen sowie zweier Verstärkungen in der Winterpause. Ali Achour (Blumenthaler SV) und Ovidiu-Catalin Varga (FC Worpswede) tragen fortan das Achimer Trikot. „Uns hat vorne noch etwas gefehlt und nun haben wir mit den beiden zwei bekommen, die bisher gut eingeschlagen haben. Wir sind bei 60 bis 70 Prozent. Der Rest kommt durch die Pflichtspiele“, erzählt Efeoglou. Für das Duell am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr in Achim) gegen den SV Ippensen sei seine Truppe somit startklar.

Ob das dann auch für den Platz gilt, bleibt wie auch bei allen anderen Spielen abzuwarten. Der Start steht somit an – aber unter Vorbehalt.