Nach drei Niederlagen nun wieder ein Sieg: Durch einen 35:31 (16:14)-Erfolg in eigener Halle gegen den Northeimer HC hat die männliche B-Jugend HSG Verden-Aller ihr Punktekonto ausgeglichen. Mit 8:8 Zählern geht der Sven Klaasen und Lars Blatt trainierte Handball-Verbandsligist als Tabellenvierter in die beiden abschließenden Saisonspiele gegen die JSG Weserbergland und bei der JSG GiW Meerhandball.

Gegen die mit nur acht Spielern angereisten Gäste profitierte Verden-Aller von einem starken Beginn. Zweimal Conrad Meierhans sowie Jonas Bohnet brachten die HSG mit 3:0 in Führung. In Minute zehn erhöhte Kevin Bröcker auf 8:4. Mit elf Treffern avancierte Bröcker (Zweitspielrecht für die HSG) bei den Hausherren zum besten Torschützen. Obwohl Northeim zwischenzeitlich auf 11:10 (17.) verkürzt hatte, landete die HSG einen Start-Ziel-Sieg. Louis Beyer baute die Halbzeitführung in Durchgang zwei auf fünf Tore aus – 28:23 (39.). „Wir hatten uns über 50 Minuten eine konstante Leistung gewünscht, das haben die Jungs weitgehend umgesetzt“, zeigte sich Sven Klaasen zufrieden.