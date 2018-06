In der Regel ist Jürgen Schröder (weißer Rennoverall) der Fahrer und sein Sohn Daniel (schwarzer Rennoverall) der Navigator. In Kasachstan durfte aber auch der Junior ans Steuer. Seine Performance überraschte den Vater. (PS Laser Racing)

Massig Öl, wertvolle Metalle für Hightech sowie Kaviar – insbesondere dafür ist Kasachstan bekannt. Und seit zwei Jahren nun auch für wilde Rennen durch die karge Landschaft des Landes der ehemaligen Sowjetunion. Denn seit 2017 macht der Weltcup der FIA Cross Country Rallye in Kasachstan Station, genauer gesagt bei Aqtau am Kaspischen Meer. Mit von der Partie war in diesem Jahr vom 27. Mai bis 2. Juni auch das Thedinghauser Vater-Sohn-Gespann Jürgen und Daniel Schröder. Nun sind die beiden wieder zurück in der Heimat.

Rückreise mit Tücken

Doch das war etwas komplizierter als gedacht, denn die Thedinghauser hatten auf dem Rückflug eigentlich den Zielflughafen Hamburg. Dort ging jedoch gar nichts mehr, bekanntlich stellte der Flughafen aufgrund eines Stromausfalls vorübergehend den Betrieb ein. So ging es für Jürgen und Daniel Schröder über Hannover nach Thedinghausen, inklusive Gepäck-Schwierigkeiten.

Das große Gepäck war aber nicht mit dabei, das Auto schlägt immer einen anderen Weg nach getaner Arbeit ein. Der Nissan Navara wird nach den Rallyes immer in die portugiesische Hauptstadt Lissabon transportiert. „Das Auto nach Deutschland zu bringen, macht keinen Sinn, hier ist ja nichts. Von Lissabon kommen wir überall gut hin, sei es nach Italien, Marokko oder sonst wo hin“, erklärt Jürgen Schröder.

Und einen solchen Weg soll das Auto auch schnellstmöglich wieder einschlagen. Vom 21. bis 24. Juni findet die Italian Baja statt, ein weiterer Weltcup der Cross Country Rallye. Daran wollen die Schröders wieder teilnehmen, in welcher Konstellation ist allerdings noch unklar. Wie auch der Start, denn zeitlich wird das Ganze ziemlich eng. 13 Tage dauert die Reise des 350 PS starken Nissans von Kasachstan nach Portugal. Und dort steht noch reichlich Arbeit an, denn heile ließen die Schröders ihr Gefährt in Kasachstan nicht. „Ich denke, anderthalb Tage Arbeit werden da schon wieder für drauf gehen“, vermutet Jürgen Schröder.

Er selbst saß am Steuer, als das Auto die finalen Schäden in Kasachstan einstecken musste. Am letzten, dem sechsten Tag, war nach 18 Kilometern Schluss für die Schröders. „Die Etappe sollte eigentlich leichter sein. Es sah so aus, als seien die vor uns auch eine kleine Abkürzung gefahren. Als ich dann die Senke sah, konnte ich nur noch Gas wegnehmen, mehr nicht. Da hatten wir dann so 120 km/h drauf. 50 Meter weiter sind wir dann auf der Seite zum Liegen gekommen. Zwar wurden wir schnell wieder auf die Beine gezogen, aber mit dem Auto ging es nicht mehr weiter, da war Game over“, schildert Jürgen Schröder das Aus bei der Rallye.

Es war das Spiegelbild des gesamten Auftritts der Schröders in Kasachstan. Einzig die Etappen drei und vier überstanden die beiden schadlos, auf allen anderen Streckenabschnitten gab es reichlich Probleme – vermeintlicher Plattfuß plus Sicherheitsgurt-Schwierigkeiten, gebrochene Antriebswelle, defekte Lenkstange und, und, und. Das Pech war den Schröders treu. Dennoch trübte das nicht den Gesamteindruck. „Wir haben zwar nicht gefinisht, aber wir hatten einen guten Speed drauf. Ohne die Schwierigkeiten wären wir Sechster, Siebter geworden. Davor wäre dann nur noch die absolute Weltspitze gewesen.“ Das war auch ein Verdienst von Jürgens Sohn Daniel Schröder, der auf den Etappen vier und fünf das Steuer übernahm. Und das tat er zur Überraschung seines Vaters mehr als gut. „Er hat das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, während er gefahren ist. Aber das hat er wirklich gut gemacht. Da war ich überrascht, wie gut, denn bisher hatte er nur wenig Erfahrung mit dem Auto. Er kopiert einen ziemlich gut, er war schnell und sicher. Ich bekam nicht vor Angst das Schlottern“, erzählt Jürgen Schröder schmunzelnd.

Abwechslung als Navigator

Ganz der Verdienst des Juniors war die gute Performance aber auch nicht. „Ich habe auch gut navigiert“, betonte Jürgen Schröder schelmisch. Ihm hat die ungewohnte Position als Navigator wieder gefallen. „Ich war schon auf beiden Seiten. Ich will nicht Taxifahrt sagen, aber es ist schon entspannter. Es hat Spaß gemacht, aber ich bin lieber Fahrer.“ Dementsprechend wird er das Steuer nicht auf Dauer abgeben, eine Wiederholung wie nun in Kasachstan sei aber immer wieder möglich.

Eine Wiederholung des Starts in Kasachstan ist auch im Bereich des Möglichen. „Es war eine top organisierte Rallye, mit knapp 2000 Kilometern auch ziemlich lang. Zudem waren die Liaisons (Verbindungsetappen zwischen den Wertungsprüfungen, Anm. d. Red.) schön kurz. Auch das Land selbst lohnt sich. Karge Landschaft mit Pferden, Kamelen, aber schöne Strecken, von allem ein bisschen – schnell, Dünen, Canyons, Schotterpisten. Wir sind auch an ein paar Ölpumpen vorbeigefahren. Und da kommt ja auch der Kaviar her.“ Gegessen haben die Schröders aber keinen, für die Thedinghauser gab es Staub statt Kaviar.