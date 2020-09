Zuletzt lief Stefan Twietmeyer (rechts) in der Kreisliga für die Verdener Reserve auf. Auch dort traf der Stürmer nach Belieben. (Björn Hake)

Die Fußballer des FC Verden 04 müssen zukünftig ohne Stefan Twietmeyer auskommen. Der Stürmer mit eingebauter Torgarantie lief in den vergangenen Jahren für die Reservemannschaft in der Kreisliga auf und entschied sich nun kurzerhand, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Die Vernunft siegt, die Gesundheit geht vor“, nennt der 30-jährige kurz und knapp das Hauptargument für seinen Entschluss.

Im Juli 2017 hatte Stefan Twietmeyer einen Unfall, bei dem er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Nach einer langen Zeit des Bangens und diversen Operationen, bezeichnet es der bekennende BVB-Fan als „Wunder, dass ich überhaupt noch mal wieder Fußball spielen konnte. Das Ganze hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich wurde in den letzten Jahren noch dreimal am Kopf operiert. Eine vierte OP möchte ich vermeiden und mein Glück nicht noch weiter herausfordern. Daher ist jetzt Schluss.“

In den vergangenen 15 Jahren trug er ausschließlich das blau-weiße Trikot des FC Verden 04 und hat in dieser Zeit seine Spuren hinterlassen. Er ging aus der Jugendabteilung des TSV Dörverden hervor und wechselte als B-Jugendlicher zu den Reiterstädtern. „Da hat mein damaliger Verdener Jugendtrainer beim Scouting ein gutes Auge bewiesen“, schmunzelt Twietmeyer, der schon in Jugendjahren regelmäßig die Tornetze auf Festigkeit überprüfte und seine vier Jahre in den Landesligen der A- und B-Junioren am Ende mit dem Aufstieg in die Niedersachsenliga krönte.

Viererpack im letzten Spiel

Auch der Übergang in den Seniorenbereich glückte ihm recht reibungslos. Unter Coach Harald Rehorst spielte der Torjäger über viele Jahre in der ersten Mannschaft. „Unter Harry hatte ich meine schönste und erfolgreichste Zeit in Verden. An den Sommer 2011 und die darauf folgende Meistersaison werde ich mich ewig erinnern“, glänzen die Augen des beidfüßig starken Technikers noch heute, wenn er an sein persönliches Highlight denkt: „Im Verdener Stadion haben wir gegen Werder Bremen gespielt. Ich war in der zweiten Halbzeit Kapitän unserer Mannschaft, da ich mit gerade 21 Jahren der älteste Spieler unserer blutjungen Truppe war. Innerhalb von nur vier Minuten habe ich Felix Wiedwald damals gleich zwei Tore eingeschenkt. Kurz zuvor hatte schon Hoinsi für uns getroffen. Drei Tore gegen Werder – Wahnsinn!“

Es folgte die Aufstiegssaison seines FC Verden 04. Vor allem in der Offensive bestach das talentierte Team. „Das hat schon Spaß gemacht, gemeinsam mit Dennis Hoins und Patrik Zimmermann zu stürmen. Einfach ein cooles Jahr“, erinnert sich der seinerzeit über 20-mal erfolgreiche Torschütze nur zu gerne zurück. „Tüdel hat seine Qualitäten immer wieder nachgewiesen. Solche abschlussstarken Stürmer findet man nur selten“, lobt Harry Rehorst seinen Sturmführer, den er als Kreislehrwart vielleicht demnächst in einem seiner Kurse begrüßen kann: „Ich kann mir gut vorstellen, bei ihm meine Trainer-C-Lizenz zu absolvieren und dann vielleicht eine Jugendmannschaft im Verein zu übernehmen“, blickt Twietmeyer voraus.

Auf über 200 Tore im FCV-Trikot kommt Stefan Twietmeyer nach eigener Zählung. In seinem letzten Spiel stellte der Stürmer noch einmal unter Beweis, wofür er viele Jahre bekannt war: Im Testspiel des FC Verden 04 II gegen den SV Vorwärts Hülsen II wurde Twietmeyer zur Halbzeit eingewechselt und machte innerhalb von nur 13 Minuten aus einem 0:2-Rückstand mit vier eigenen Treffern einen 4:2-Sieg. „Das war für mich natürlich der perfekte Abschluss und das auch noch im Verdener Stadion, da schließt sich der Kreis“, erklärt Stefan Twietmeyer, der zum Abschluss ergänzt: „Ich möchte mich ganz herzlich bei allen FCVlern für die Unterstützung der letzten 15 Jahre bedanken. Der Vorstand leistet dort seit 2004 wirklich tolle Arbeit. Der Verein ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden und auch wenn ich jetzt erstmal Abstand nehme, bleibe ich natürlich immer Fan des Vereins.“