Der Trainer zeigte sich zufrieden mit der Leistung, der Druck auf das A-Team des 1. TSC Verden steigt aber dennoch. (Nele Mahnke)

Letzter beim ersten Turnier der Saison, letzter beim zweiten Turnier der Saison. Beim ersten Auftritt von den Wertungsrichtern auf den Plätzen 7, 8, 8, 6, 8 gesehen, beim zweiten Auftritten auf den Plätzen 8, 7, 8, 8, 6. Eine Steigerung ist nicht zu erkennen, es herrscht hingegen Stillstand. Doch der Schein trügt, versichert Anh Duc Nguyen. Der Trainer des 1. TSC Verden sah hingegen eine Steigerung seiner Latein-Formation beim zweiten Turnier der Saison in der 2. Bundesliga Nord.

Und diese Steigerung hätten auch die Wertungsrichter registriert. „Ich habe auf den Wertungszetteln gesehen, dass wir mit Oldenburg und Buchholz sehr eng beieinander liegen – noch enger als beim ersten Turnier“, erzählt Anh Duc Nguyen. Der Coach war mit seinem Team durchaus zufrieden, hatte doch auch er eine Steigerung zum Saisonauftakt ausgemacht. „Wir haben besser getanzt, fokussierter. Das war eine gute Entwicklung, auch wenn es noch nicht ganz gereicht hat, um vor Buchholz und Oldenburg zu stehen. Der Weg ist gut.“ Und der Abstand sei nicht nur lediglich zu den andren Teams im kleinen Finale ein geringer, auch der zu den Rängen fünf, vier und drei sei ein marginaler gewesen.

Doch alles kann nicht positiv gewesen sein, wenn am Ende dennoch der letzte Platz verbucht werden muss. Das weiß auch der Verdener Coach: „Fehlerfrei waren wir immer noch nicht, es waren nur weniger als in Nienburg beim ersten Turnier. Oldenburg und Buchholz sind noch besser in der Klarheit, der Körperlinie. Daran müssen wir arbeiten, damit wir eine geschlossenere Teamleistung abliefern können. Schaffen wir das, bin ich zuversichtlich, dass wir die beiden Teams noch abfangen können. Dann erwarte ich beim dritten Turnier in Buchholz einen ganz heißen Tanz“, blickt Anh Duc Nguyen voraus.

Der Druck steigt an

Und den muss sein Team auch liefern, sollen die Hoffnungen auf den Klassenerhalt nicht schon nach drei von fünf Turnieren auf ein Minimum zusammenschrumpfen. Sechster müssen sie am Ende werden, um die Klasse zu halten, Achter sind sie derzeit entsprechend ihrer Platzierungen. Auf Rang sieben steht der Blau-Weiss Buchholz C, der sich beim ersten Turnier mit der TSA Creativ i. GVO Oldenburg A noch Platz sechs teilte, beim zweiten Turnier sich allerdings dahinter einreihen musste.

Die Tänzer aus Verden müssen bereits beim dritten Turnier der Saison, das am Sonntag, 1. März, in Buchholz stattfinden wird, die direkte Konkurrenz bezwingen, ansonsten ist der direkte Wiederabstieg in die Regionalliga äußerst wahrscheinlich. Der Druck auf die Mannschaft wächst somit weiter an.