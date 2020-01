Stephan Bierstedt-Bruhn leitet ab sofort die Geschicke des MTV Riede. (Focke Strangmann)

Eigentlich sollte eine interne Lösung her. Jetzt haben sich die Verantwortlichen des MTV Riede aber doch anders entschieden. Die Nachfolge von Marc Wurthmann tritt bei dem Fußball-Bezirksligisten Stephan Bierstedt-Bruhn an. Das teilte Spartenleiter Frank Lindenberg am Donnerstag mit.

Bierstedt-Bruhn wird das Team aber nicht alleine übernehmen. Ihm zur Seite stehen Nils Krüger und Uwe Gräser. „Es wird also eine Dreierlösung“, sagte Lindenberg. Während Bierstedt-Bruhn als Chef-Trainer agiert, soll er von Krüger im sportlichen und von Gräser im organisatorischen Bereich unterstützt werden. „Denn Uwe verfügt über ein gutes Spielernetzwerk“, erklärt Lindenberg die Rollenverteilung. „Eigentlich wollten wir eine interne Lösung, aber alle Kandidaten hätten das aus zeitlichen Gründen nicht geschafft.“ Über Heiner Schumacher, der zum Support-Team der Spartenleitung gehört, sei schließlich Kontakt zum neuen Chef-Trainer hergestellt worden. Zuvor war Bierstedt-Bruhn als Coach beim SV Baden, TSV Bierden und TSV Dauelsen tätig.

Auf das Trio wartet eine schwierige Aufgabe: Es soll den MTV Riede zum Klassenerhalt führen. Derzeit überwintern die Segelhorstkicker auf dem letzten Platz der Tabelle. Nach einem guten Start in die Saison wurde das Lazarett beim MTV größer und größer. Phasenweise fehlten Wurthmann bis zu 13 Spieler. Die Folge: Riede wurde in der Tabelle bis auf den letzten Tabellenplatz durchgereicht. Nach dem Ende der Herbstrunde hatte sich Marc Wurthmann schließlich dazu entschlossen seinen Posten zu räumen, damit neue Impulse gesetzt werden können.

Nun hoffen die Verantwortlichen des MTV, dass Stephan Bierstedt-Bruhn, Nils Krüger und Uwe Gräser die Wende im Abstiegskampf gelingt. Das erste Pflichtspiel steht für das neue Trainer-Trio am 15. März beim VSK Osterholz-Scharmbeck an.