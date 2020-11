Benedikt Gerken (links) und Patrick Pfeffer kämpfen am Wochenende wieder gemeinsam um Punkte für den TV Baden. (Björn Hake)

Es waren stressige Tage für Peter-Michael Sagajewski. Der Manager des Volleyball-Zweitligisten TV Baden musste viel telefonieren, schreiben und an einer Videokonferenz mit der Volleyball-Bundesliga (VBL) teilnehmen. Immer im Hinterkopf schwang sie mit, diese eine Frage: Darf der TV Baden in der heimischen Lahofhalle trainieren? Diese Frage kann Sagajewski nun mit einem klaren „Ja“ beantworten. Seit Mittwochmittag liegt die Ausnahmegenehmigung der Stadt Achim vor. Zuvor musste das Gesundheitsamt Verden sein Okay geben. „Wir sind tierisch erleichtert und sehr dankbar“, freut sich der Manager im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dass sich der TV Baden überhaupt eine Ausnahmegenehmigung einholen musste, hängt mit dem Teil-Lockdown zusammen, der an diesem Montag bundesweit in Kraft getreten ist. Die Stadt Achim sperrte alle Sporthallen, da kein Amateursport im November erlaubt ist. Die Badener spielen aber in einer Profiliga und dürfen daher ihrem Sport weiter nachgehen, wenn auch ohne Zuschauer. „In einer Videokonferenz am Montag war die Frage, wie wir mit der Situation umgehen. Die Tendenz ging dahin, weiterzumachen. Wir versuchen damit, eine wertbare Saison hinzukriegen“, erzählt Sagajewski.

Ohne Training wäre an ein Spiel aber nicht zu denken gewesen. „Wir hätten erhebliche Nachteile gehabt, wenn wir nicht trainieren dürften. Das hätte sportliche und wirtschaftliche Auswirkungen gehabt“, sagt der TVB-Manager. Besonders die wirtschaftliche Situation hätte in einem solchen Fall bedenklich werden können. Denn ob die Sponsoren dem TV Baden erhalten geblieben wären, wäre keineswegs sicher gewesen. Im schlimmsten Fall hätte die Situation für den Verein gar existenzbedrohend werden können, sagt Sagajewski.

Badens Manager Peter-Michael Sagajewski ist froh, dass der Verein eine Ausnahmegenehmigung für das Training erhalten hat. (Focke Strangmann)

Doch so weit ist es nicht gekommen. Am Mittwochabend versammelte Trainer Werner Kernebeck seine Mannschaft in der Lahofhalle, um sich auf das kommende Auswärtsspiel beim VC Bitterfeld-Wolfen vorzubereiten. „Wir können zu unseren geregelten Trainingszeiten trainieren“, sagt Sagajewski. Vor jedem Training wird beim gesamten Badener Kader die Körpertemperatur per Fiebermessung überprüft. Spieler, die nur die kleinsten Symptome aufweisen, sollen zu Hause bleiben. „Das gilt auch für einen leichten Schnupfen. Wir werden uns genau auf die Finger schauen“, nimmt Sagajewski die Situation ernst, um hinterherzuschieben: „Wir haben eine hohe Eigenverantwortung.“

Bevor die Reise am Wochenende in den Süden von Sachsen-Anhalt ansteht, muss jeder Spieler des TV Baden einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Antikörpertests, die vor jedem Spiel anstehen, bezahle der Verein selbst, wie Sagajewski klarstellt. Aber das nehmen sie beim TV Baden in Kauf. Sagajewski richtet lobende Worte an die Verantwortlichen, mit denen er in den vergangenen Tagen gesprochen hat. „Ich habe total nette Menschen kennengelernt. Wir haben gemeinsam nach einer Lösung gesucht“, erzählt der TVB-Manager.

Der Blick geht nach stressigen Tagen nun wieder auf das Sportliche. Wenn der TV Baden in Bitterfeld gewinnen sollte, wird auch Sagajewski glücklich sein. Zum einen über den Sieg, aber vor allem darüber, dass der TVB überhaupt zu Spielen antreten kann. Diese spezielle Woche, sie wird dem Manager sicher in Erinnerung bleiben.