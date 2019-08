Bremen. Unter die Top fünf wollte Triathlet Joachim Strobach bei der Deutschen Meisterschaft der Altersklassen, die jetzt in Bremen ausgetragen worden ist, kommen. Und dieses Ziel erreichte der 61-jährige Oytener auch. Am Ende sprang für Strobach der fünfte Rang heraus. Dieses Resultat sei seine bisher bestes bei einer DM, freute sich der Ausdauersportler, der in der Hansestadt in der Altersklasse M60 startete.

Mit seiner Platzierung sei er zwar zufrieden gewesen, mit dem Rennverlauf hingegen nicht. „Denn beim Laufen konnte ich meine derzeit gute Form nicht zeigen“, sagte der Oytener. Auf der 750 Meter langen Schwimmstrecke lief es richtig gut für Strobach: Als Dritter seiner Altersklasse stieg er aus dem Wasser. Auf dem Fahrrad – es mussten 20 Kilometer absolviert werden – fand der Oytener aber nicht zu seinem Rhythmus, sodass er sein Platz auf dem Treppchen verlor.

Auch der abschließende Lauf über fünf Kilometer sollte für Joachim Strobach nicht den erhofften Verlauf nehmen. Bereits auf den ersten Meter merkte er, dass es für die Medaillenränge nicht reichen sollte. Schlussendlich kam er mit einer Gesamtzeit von 1:15:55 Stunde im Ziel an. Damit lag er rund fünf Minuten hinter dem neuen Deutschen Meister, Frank Bachinger aus Offenbach.