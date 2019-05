Strahlende Landesmeister: Joachim Strobach (links) und Christian Siedlitzki. (FR)

Die Landesmeisterschaft auf der Olympischen Distanz im Triathlon ist jetzt in Hannover ausgetragen worden. Mittendrin waren auch die beiden kreisverdener Sportler Christian Siedlitzki und Joachim Strobach. Zu absolvieren waren in der niedersächsischen Landeshauptstadt 1500 Meter im Schwimmen, 39 Kilometer mit dem Fahrrad und zum Abschluss mussten zehn Kilometer gelaufen werden.

Für Strobach und Siedlitzki hätte der Wettkampf kaum besser laufen können. Beide gewannen in ihrer Altersklasse die Goldmedaille. Der in Armsen lebende Christian Siedlitzki legte die drei Strecken in 2:01:49 Stunden zurück. „Es ist einfach phänomenal. Ich musste 54 Jahre alt werden und 31 Jahre Triathlonsport machen, damit ich solch eine Zeit für eine Olympische Distanz brauche. Ich bin überglücklich“, jubelte Siedlitzki nach seinem Triumph.

Nicht weniger glücklich war der Oytener Joachim Strobach, der eigentlich nicht in Hannover starten wollte. Schlussendlich entschied er sich aber doch dazu, seinen Titel verteidigen zu wollen. Es war die richtige Entscheidung. Mit einer Zeit von 2:16:28 Stunden gewann er überlegen die Altersklasse Männer 60. Nun will sich Joachim Strobach aber wieder der EM-Vorbereitung widmen. Die kontinentalen Wettkämpfe finden Ende Juni in Dänemark statt.