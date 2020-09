Nachdem die Corona-Pandemie zur Absage aller Triathlonveranstaltungen geführt hatte, haben sich die Oytener Joachim und Mieke Strobach nach anderen Wettkämpfen umgesehen. So sind sie auf das Ultraschwimmen in Münster aufmerksam geworden, das vor Kurzem unter bestimmten Hygienevorschriften stattfand. Trotz kleineren Problemen bei der Anreise schafften es die beiden Allrounder dennoch pünktlich zum festgelegten Treffpunkt und ergatterten jeweils eine der begehrten Strecken über zwei Kilometer. Schließlich gewannen sowohl Mieke als auch Joachim Strobach in ihren Altersklassen souverän.

Schwierigkeiten beim Start

Zu Beginn erwischten beide einen denkbar schlechten Start. Während Joachim gut 30 Sekunden auf die Gruppe verlor, waren es bei Mieke sogar rund 45 Sekunden. „Wir hörten aus der Ferne, dass der Start viel früher angezählt wurde als erwartet“, beklagte Joachim Strobach. Davon ließen sich die Oytener aber nicht unterkriegen. Auf dem mit Bojen abgesteckten Schwimmkurs gelang beiden noch die erfolgreiche Aufholjagd. Mieke gewann ihre Altersklasse mit einer Zeit von 29:18 Minuten und belegte damit bei den Frauen insgesamt den vierten Platz. Vater Joachim hatte sich nach dem Schreck beim Start ein wenig verausgabt und schloss nicht mehr an die Spitzengruppe an. Mit einer Endzeit von 30:50 Minuten belegte er den zwölften Gesamtplatz. In seiner Altersklasse gewann er dennoch mit einem enormen Vorsprung von mehr als acht Minuten. Aufgrund der Schwierigkeiten beim Start kam bei Joachim Strobach nicht so richtig Freude auf. „Das war wirklich sehr ärgerlich“, befand der 62-Jährige.