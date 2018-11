Punktsieger gegen die SF Buxtehude: Sottrums Roland Becker. (Björn Hake)

Verden. Der Schachklub Verden hat am zweiten Spieltag in der Verbandsliga Nord die erste Niederlage kassiert. Nach dem 5:3-Sieg gegen die SG Niederelbe musste sich der SKV nun gegen die SF Leherheide geschlagen geben: Das Endresultat lautete 3,5:4,5. In der Zehnerstaffel rangiert Verden damit momentan auf dem sechsten Rang.

Beim Spiel gegen Leherheide konnte Frank Strüßmann die Begegnung nicht entscheidend in die Richtung der Verdener lenken. Ihm persönlich gelang nach einem Turmdurchbruch zwar ein Punktsieg, dennoch jubelte am Ende die SFL. Damit erwies es sich auch nicht als ausschlaggebend, dass Leherheide mit nur sieben Spielern anreiste und somit Fabian Wetjen einen kampflosen Sieg für Verden landete. Die weiteren Punkte im mehr als sechsstündigen Duell holten Matthias Westphal, Ulf-Theo Fuhrmeister und Michael Hävecker, die ihre Partien ausgeglichen gestalteten.

Für die zweite Verdener Schachmannschaft lief es nicht besser. Das ersatzgeschwächte Team verlor mit 2,5:5,5 beim Stader SV III. Den einzigen echten Punkt markierte dabei Nachwuchsspieler Joonah Wittmann, der einem Ablenkungsmanöver einen erfolgreichen Mattangriff folgen ließ. Gerhard Meyer siegte kampflos, Olaf Schmidt spielte remis. Verdens Horst Nordhorn präsentierte sich zwar gegen seinen mit 460 DWZ-Punkten (Wertungszahl im Schach, Anmerkung der Redaktion) besser eingestuften Gegner Andreas Hauschild hervorragend, musste am Ende aber dennoch den Kürzeren ziehen. Nach Austausch der Schwerfiguren fand der Stader Schachspieler doch noch einen versteckten Weg zum Sieg.

Erfolgreicher agierte dagegen die neu gegründete Jugendliga-Mannschaft des SKV, die am Doppelspieltag in der Landesklasse Nord die Teams aus Peine und Gifhorn bezwang. Zunächst gelang den Verdenern ein 2,5:1,5-Sieg gegen den SV Peine. Gesichert wurde der Erfolg durch ein Remis von Wittmann. Zuvor gewannen Marcus Janssen und Gregor Niemczyk ihre Spiele. Letzterer holte dann beim 3:1 über den SV Gifhorn den entscheidenden Punkt: Nach einem übersehenen Figurengewinn gab sein Gegner auf. Wittmann und Debütant Mathis Berkenkamp sorgten zuvor für eine komfortable Führung. Der SKV steht nach vier Spielen nun auf dem vierten Rang.

Ähnlich gut waren die Schachspieler des SC Sottrum unterwegs. Im Bezirksoberliga-Spiel bei den Schachfreunden Buxtehude setzten sie sich mit 4,5:3,5 durch. Damit haben die Sottrumer mit 2:2 Punkten wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt. Insbesondere im Hinblick auf den kommenden Gegner war der erste Saisonsieg am zweiten Spieltag ein wichtiger Erfolg: Beim Tabellenführer Stader SV rechnet sich der Klub wenig aus. „Alles andere als eine Niederlage wäre eine positive Überraschung“, heißt es seitens des SCS.

Gerken nutzt seinen Vorteil

Die Entscheidung in Buxtehude führte Jürgen Gerken herbei. Gegen Jürgen Harms machte er dabei von seinem Vorteil, der aus einem gedeckten Freibauern bestand, Gebrauch. Eine starke Leistung lieferte ebenso Eiko Emrich ab. Der Vertreter des verhinderten Robert Gatzemann fuhr einen schnellen Sieg ein. Weil dann auch Michael Gilde und Roland Becker ihre Spiele gewannen, war das Sottrumer Team – trotz der Pleite von Manfred Klein – auf Kurs.

Nach dem Remis von Ralph Freuer und den Niederlagen von Reinhard Piehl und Peter Aminger stand es jedoch plötzlich 3,5:3,5. Gerken sicherte dann aber tatsächlich noch den zuvor schon sicher geglaubten Sieg.