Im Heimspiel gegen den SV Teutonia Uelzen machte Jan Hendrik Stubbmann den kurzfristigen Ausfall von Enes Acarbay vergessen. Dank seiner beiden Tore sicherte sich der TSV Ottersberg einen 2:0-Erfolg. (Björn Hake)

Ganz kurzfristig musste Trainer Jan Fitschen umbauen – das hatte allerdings einen schönen Hintergrund. „Enes Acarbay ist Papa geworden, das freut uns. Wir mussten ihn deshalb ersetzen“, berichtete Fitschen, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg. Das Hadern konnte er dabei weglassen, da die Wümmekicker den Ausfall des Offensivspielers auffingen. Allen voran lag das an Stürmer Jan Hendrik Stubbmann. Mit seinen beiden Toren (23./69.) bescherte er dem Aufsteiger einen 2:0 (1:0)-Erfolg, zugleich den ersten Heimsieg der laufenden Saison. Gelungen ist dieser gegen den SV Teutonia Uelzen – also dem Verein, der die Ottersberger im Jahr 2018 mit einem 1:5 endgültig in die Bezirksliga schoss.

Die drei Punkte habe sich der TSV mehr als verdient. „Wir haben gerade in der ersten Hälfte ein sehr dominantes Spiel hingelegt und hätten auch höher in Führung gehen können“, beschrieb Jan Fitschen. Dabei bezog er sich weniger auf ausgelassene Torchancen, sondern mehr auf vielversprechende Situationen. „Da wäre mehr möglich gewesen, wenn wir sie nicht so schlecht ausgespielt hätten.“ Das ließ sich das jedoch verschmerzen. Laut Fitschen tauchten die Uelzener nur selten nennenswert vor dem Kasten der Ottersberger auf. Einzig in einer Phase wackelten die Gastgeber. „Mitte der zweiten Halbzeit haben wir zehn Minuten gestrauchelt und tiefer gestanden“, schilderte Fitschen. Den Ausgleich hatte das aber nicht zur Folge. Aus dem Spiel heraus gelang Uelzen offensiv kaum etwas, darüber hinaus führten auch die gefährlichen Standardsituationen nicht zum Torerfolg.

Nach diesen zehn Minuten schafften es die Ottersberger dann auch wieder, mehr Kontrolle zu gewinnen. „Wir haben das korrigiert, haben dann wieder aktiv gegen den Ball gespielt“, analysierte Fitschen. Kurz nachdem sich die Gastgeber wieder gefangen hatten, durfte auch wieder gejubelt werden. Stubbmann traf nach Vorarbeit von Alexander Garuba zum zweiten Mal an diesem Tag (69.). Das Führungstor hatte Jannik Tölle vorbereitet. Der Mittelfeldmann legte einen Diagonalball von Kapitän Dominik Rosenbrock volley rüber – Stubbmann schob ein. „Ein super Tor von allen Beteiligten“, lobte der Coach und freute sich zudem über die Leistung der Einwechselspieler Marcel Brendel, Jan-Moritz Höler und Daniel Airich. „Es gab keinen Qualitätsverlust.“ Generell stimme die Entwicklung. „Wir stehen hinten gut und nach vorne wird es immer besser. Wenn wir das und den Teamspirit beibehalten, dann haben wir uns in der Landesliga akklimatisiert.“