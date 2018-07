Der FSV Langwedel-Völkersen II (weiße Trikots) war nicht nur in dieser Szene den Blau-Gelben des TSV Dauelsen überlegen. Am Ende hieß es 5:0 im Finale. (Hake)

Dauelsen. Der FSV Langwedel-Völkersen II hat das Fußball-Turnier um den Oehlrich-Cup 2018 während der Dauelser Sportwoche gewonnen. Im Endspiel setzte sich die Mannschaft von Ralf Görgens gegen den gastgebenden TSV Dauelsen mit 5:0 durch. Platz drei ging an den SV Hönisch, der im kleinen Finale gegen den MTV Jeddingen spielfrei hatte, da die Elf aus dem Kreis Rotenburg aufgrund von Terminnöten auf die Partie verzichtete.

Die in die Kreisliga aufgestiegene Zweite des FSV zeigte den zahlreichen Besuchern am Bettenbruch eine sehr starke erste Hälfte. Die Elf von Görgens legte dabei auch den Grundstein zum Sieg. Der Ball rollte bei den Schwarz-Weißen tadellos durch die Reihen, sodass die Gastgeber dem Leder fast nur nachliefen und selbst kaum zu Entlastungsangriffen kamen. Besonders das Sturmduo von Görgens, Janek Kamermann und Ole Richter, brachte die Defensive der Dauelser immer wieder durcheinander und sorgte für größte Gefahr im Strafraum. „Wir haben verdient verloren, denn unsere Gäste waren uns in allen Belangen überlegen“, sagte TSV-Interimscoach Jörn Liegmann, der Trainer Stephan Bierstedt-Bruhn vertrat. Schon nach zwölf Minuten hatten die Gäste durch einen Doppelpack von Kamermann mit 2:0 geführt (10./12.). Richter, dem ebenfalls ein Doppelpack gelang (30./32.), baute die Führung auf 4:0 aus, ehe der wenig geforderte Unparteiische zur Pause pfiff.

Gang zurück in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Männer von Görgens bei hochsommerlichen Temperaturen einen Gang zurück. Dennoch gerieten sie nie in Gefahr, einen Gegentreffer zu kassieren. Mit seinem dritten Tor war Kamermann für das deutliche Endergebnis zuständig. „Auch in der Höhe war es ein verdienter Sieg für meine Mannschaft“, strahlte Görgens, dessen Schützlinge sich den großen Oehlrich-Cup und die Siegprämie verdient hatten.

Im Halbfinale benötigte der FSV noch eine gehörige Portion Glück, um das Rotenburger Kreisklassen-Team des MTV Jeddingen zu bezwingen. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2. Auch eine 2:0-Führung durch die Tore von Richter (12.) und Finn Egbers (50.) schockte den MTV nicht. In der 53. und 83. Minute glich Jeddingen das Spiel aus und erzwang das Elfmeterschießen. Darin zeigte Langwedel die besseren Nerven – 6:5.

Der TSV Dauelsen setzte sich derweil in seiner Halbfinalpartie gegen den SV Hönisch überraschend deutlich durch: 5:2 lautete das Endergebnis für die Platzherren. Die Tore für die in dieser Partie überzeugenden Blau-Gelben erzielten Hauke Kruse (1:1/47.), Patrick Düsselbach (2:1/55.), T. Mohammed (3:1/60. und 5:2/82.) und Dominik Westphal (4:2/70.). Für Hönisch hatte Tobias Rolf das 1:0-Führungstor markiert (42.), der Anschlusstreffer zum 2:3 für den SVH fiel nach einer Stunde aus dem Gewusel heraus.