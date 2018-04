Dass Dennis Summa gegen Cloppenburg zum Einsatz kommt, will sein Trainer nicht garantieren. Ausschließen will Tobias Naumann das Comeback aber auch nicht. (Björn Hake)

Sowohl die SG Achim/Baden als auch der TV Cloppenburg haben schon seit Längerem nicht mehr erlebt, wie es sich anfühlt zu verlieren. Die Oberliga-Handballer aus Achim sind seit drei Spielen ungeschlagen. Die Serie, die die Cloppenburger in den vergangenen Monaten hingelegt haben, ist aber noch beeindruckender. Seit elf Partien hat die Sieben von Coach Barna-Zsolt Akacsos nicht mehr verloren. Jetzt treffen die beiden Teams aufeinander – und zwar am Sonnabend ab 19 Uhr in der Achimer Gymnasiumhalle.

"Dieses Spiel wird für uns eine ordentliche Herausforderung", sagt SG-Trainer Tobias Naumann vor dem Vergleich mit der Mannschaft der Stunde. "Cloppenburg hat eine super Truppe. Qualitativ sind die hochklassig besetzt." Und mit Tobias Freese, Erik Gülzow und Ole Harms stehen drei Spieler im Kader, die mit Achim/Baden bereits in der 3. Liga unterwegs gewesen sind.

Chancenlos sieht Naumann seine Mannschaft aber keineswegs – aus zwei Gründen: Zum einen hatte die SG Achim/Baden das Hinspiel mit 30:21 für sich entschieden, zum anderen spreche die aktuelle Form seines Teams dafür, dass auf die Zuschauer am Sonnabend eine Begegnung auf Augenhöhe warte, findet Naumann. "Wir haben mit unseren jüngsten Ergebnissen eine positive Tendenz gezeigt. Vor allem unsere Angriffsleistung haben wir stark verbessert. Das hängt auch viel mit dem Namen Jan Mühlbrandt zusammen", sagt der SG-Coach. Der Rückraumspieler hat sich in den vergangenen Spielen als Haupttorschütze der Achimer präsentiert. Aber das gesamte Team habe zuletzt eine aufsteigende Form gezeigt, lobt Tobias Naumann. "Man darf also gespannt sein, wer sich am Samstag durchsetzt." Eine Option könnte gegen Cloppenburg auch wieder Dennis Summa sein – zumindest will Tobias Naumann das Comeback des langzeitverletzten Rückraumspielers nicht ausschließen.