Im Hinspiel eines der entscheidenden Duelle: Kerem Sahan (rechts) sowie Uphusens gesamte Mannschaft hatte reichlich Probleme mit Leon Lingerski und Co. vom SVA. (Björn Hake)

Delmenhorst. Freitagmorgen in Delmenhorst: Nach der Platzbegehung im Stadion an der Düsternortstraße steht fest, dass im Grunde nichts fest steht. Die Entscheidung wurde vertagt. Stand Freitagmorgen kann die Partie der Fußball-Oberliga-Niedersachsen SV Atlas Delmenhorst gegen TB Uphusen stattfinden. Da Stand Sonnabendmorgen aber ungewiss ist, wurde beschlossen, dass es eine zweite Platzbegehung geben soll, sollte es denn zu weiteren Regenschauern kommen – und dazu kam es.

Uphuser Ballerinas?

Fraglich, ob das in der Historie erst vierte Duell der beiden Teams an diesem Sonnabend ab 15 Uhr wirklich angepfiffen wird. Zumindest einer geht stark davon aus: Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato. „Wenn eine Mannschaft wirklich auf einem Amateurplatz nach einer Woche Regen noch nicht abgesagt hat und spielen will, dann kann ich mir das nur erklären, weil sie sich davon einen Vorteil erhoffen. Sie glauben, dass wir der passende Gegner für ein Spiel auf so einem Platz sind. Der TBU mit seinen Bremenliga-Spielern, die nur Fußball spielen wollen. Sie glauben, dass wir alle Ballerinas sind“, vermutet der Coach.

Doch Muzzicato kann Delmenhorsts Beweggründe auch nachvollziehen. „Ich kann das schon verstehen. Hätten wir die letzten beide Spiele gewonnen, dann würden sie wohl weniger spielen wollen.“ Doch das tat der TBU beileibe nicht. Es setzte hingegen zwei ernüchternde Niederlagen (0:4 gegen Spelle, 0:2 gegen Wunstorf). Uphusens Coach spricht zwar davon, dass die Mannschaft im Training positiv reagiert hätte und er keine Spur von Selbstzweifeln erkannt habe. Doch Muzzicato weiß, welchen Eindruck seine Truppe bisher gemacht hat. „Fakt ist: Wir haben in den beiden Spielen nicht funktioniert.“

Sollte die Partie stattfinden, bräuchte es eigentlich die klassischen Kämpfertypen auf dem Platz, so Muzzicato. „Doch in unserer Situation erwarte ich von jedem, dass er alles gibt und kämpft.“ Die Situation ist, dass der TBU auf einem Abstiegsplatz steht, der SVA rangiert mit vier Punkten mehr an Position acht. In puncto Personalien hat Muzzicato beinahe alle Optionen. Der Einsatz von Kevin Artmann ist aufgrund andauernder muskulärer Probleme äußerst fraglich. Wer definitiv fehlen wird ist der gesperrte Stürmer Nils Laabs. Die bisher schwachen Leistungen sind die Chancen der Spieler in den zweiten Reihen. Beim TBU trifft das auf Max Falldorf und Daniel Throl zu. „Das sind auf jeden Fall zwei Kandidaten“, stellt Muzzicato ihnen einen Platz in der Startformation in Aussicht.

Zurück zur Wahrscheinlichkeit der Austragung: Muzzicato hat noch einen weiteren Punkt, der laut ihm dafürspreche. „Sie haben den richtigen Trainer für Spiele unter solchen Bedingungen, ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre. In Cloppenburg war der Platz auch nicht immer der beste.“ Die Rede ist von Olaf Blancke (zuvor BV Cloppenburg), der in der Winterpause für den entlassenen Jürgen Hahn übernommen hat. Zudem erinnert sich Muzzicato bestens an die 0:4-Hinspielpleite seines TBU. „Da haben sie gezeigt, dass sie Dinge sehr gut annehmen und umsetzen können.“ Doch noch bleibt alles im Konjunktiv.