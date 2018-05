Interessierte sind zum Training der beiden Teams eingeladen. Die erste Frauenmannschaft des SV Holtebüttel trainiert montags von 20 bis 21.30 Uhr und mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr auf dem Trainingelände an der Nasse Straße, die zweite Frauenmannschaft donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr. Weitere Infos unter 01 71 / 6 55 61 48 oder per E-Mail an riki.rengshoff@gmx.de.